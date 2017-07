El PP reprocha al Gobierno municipal que deje pasar convocatorias de ayudas al empleo

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, reprochó ayer al Gobierno municipal que no se haya acogido a una convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo destinadas a la "integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo" en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Fuentes criticó la "desidia e incapacidad" del Gobierno municipal ya que, según declaró, todos los ayuntamientos de Andalucía, salvo los de Cádiz y Córdoba, han solicitado estas ayudas. Sí lo ha hecho la Diputación de Córdoba, que ha presentado el proyecto Impulso Joven Córdoba, para el que recibirá 1.654.493 euros. "Una vez más, el Ayuntamiento no tiene disposición para captar esos recursos" siendo Córdoba una de las ciudades españolas con más paro juvenil, incidió.

En opinión del viceportavoz del PP en el Consistorio, "se les escapa porque no están en lo que están" y, por lo tanto "no se trata de pedir ceses todos los días, porque todos los días estamos denunciando" situaciones de este tipo, sino que "se trata de que nos replanteemos el gobierno". En ese sentido, Fuentes manifestó que el único proyecto subvencionado que ahora mismo tiene el Gobierno municipal es una escuela taller por parte de la Junta de Andalucía.

Las ayudas del Fondo Social Europeo a las que no ha concurrido el Ayuntamiento de Córdoba se destinan a la cofinanciación de proyectos promovidos por las entidades solicitantes para la realización de actividades formativas que contribuyan a reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación y formación. El importe de la ayuda disponible ascendía a 100 millones de euros.

Concluido el plazo, se presentaron 117 solicitudes, de las cuales dos de ellas han sido desistidas por las entidades solicitantes. Así, el importe de la ayuda solicitada asciende a 86.159.681 euros. El periodo de ejecución de los proyectos a los que se asigna la subvención será hasta el 31 de diciembre de 2018.

Entre las iniciativas que más fondos han conseguido está Adriza-T, del Ayuntamiento de Málaga, con 2.138.284 euros; depoIntegra Xoven, de la Diputación de Pontevedra, con 2.327.871 euros; Proempleo Joven, de la Diputación de Sevilla, con 3.079.262 euros; o Granada Empleo Joven, de la Diputación de Granada, con 3.596.293 euros.