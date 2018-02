El PP pedirá explicaciones a la Junta sobre Cosmos

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, aseguró ayer que van a exigir en el Parlamento de Andalucía "explicaciones" al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, sobre la situación de la cementera Cosmos, sobre todo después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) haya abierto un expediente sancionador por carecer de licencia para valorizar residuos.

Fuentes criticó la "ambigüedad" de la Junta, ya que en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha retirado la Autorización Ambiental Integrada, ha recurrido esta decisión al Tribunal Supremo en un acto de "defensa" del permiso otorgado por la Administración autonómica. Sin embargo, "aquí sale diciendo que no sabe o no contesta". Fuentes también arremetió contra la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por haber permitido "tener dos años este asunto abierto" a pesar de que el informe de la Consejería de Salud, "que es perceptivo y vinculante", apunta a que no es necesaria la innovación del Plan General de Ordenación Urbana.

El viceportavoz del PP exigió ayer en el consejo rector de Urbanismo el nuevo informe que se ha solicitado a la Delegación de Medio Ambiente para que diga "cuál es la hoja de ruta" a seguir en este asunto urbanístico. El documento solicita que se aclare si Cosmos entra o no dentro de las industrias de cuarta categoría, ya que cuenta con la autorización ambiental para la valorización de residuos no peligrosos y biomasa. Este permiso, según Urbanismo, es contrario a lo que establece Salud en su informe para actividades en el casco urbano.