El PP pide seguir "la hoja de ruta marcada por el secretario" para Rabanales Plaza

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, defendió ayer seguir la "hoja de ruta marcada en el informe jurídico elaborado por el secretario municipal para impulsar la construcción del parque comercial de Rabanales 21 [Rabanales Plaza], proyecto clave para consolidar y garantizar el futuro del parque científico". Fuentes aseguró que el documento elaborado por la Secretaría de Pleno, a petición del PP, establece "todas las garantías jurídicas para impulsar políticamente una iniciativa que no puede esperar ni ocho meses ni un año más para su puesta en marcha". "El informe municipal establece que no es ajustado a derecho exigir a estas alturas, y ya iniciado el procedimiento de innovación en Rabanales 21, un estudio de impacto ambiental por aplicación de normas con carácter retroactivo, así como que un hipotético reinicio del expediente podría conllevar la exigencia de responsabilidad patrimonial", recordó. El viceportavoz popular instó al "cogobierno" a seguir "el camino fijado en el informe municipal, que pide subsanar un error material de omisión el expediente" para autorizar el uso comercial y "permitir que se desarrollo el proyecto en el menor tiempo posible". A juicio de Fuentes, no caben "más demoras ni más pérdidas de tiempo" a cuentas de escritos de la Junta de Andalucía, cuando "el Ayuntamiento dispone de un informe jurídico que avala los pasos dados y fija las modificaciones que hay que introducir para cerrar con prontitud el expediente y que Rabanales 21 pueda albergar un parque comercial que garantice su viabilidad".

"El Grupo Popular mantiene su posición y su apuesta por la construcción de este equipamiento en el parque tecnológico, lo que lleva a ofrecer el apoyo y el voto de todos los concejales del PP en el consejo de Gerencia de Urbanismo y en el Pleno municipal para aprobar en el menor tiempo posible el expediente que dé luz verde al parque comercial Rabanales Plaza", recalcó. Fuentes apuntó también que "cualquier paso que se dé al margen de la hoja de ruta fijada en el documento del secretario de Pleno sólo respondería a un interés por retrasar la puesta en marcha del proyecto, intereses que se desconocen cuáles serían pero que pondrían en riesgo cierto el futuro del conjunto del Parque Tecnológico Rabanales 21".

El viceportavoz del PP urgió al gobierno local a que "renuncie a la confrontación en este asunto y se decida a seguir la senda del sentido común, la responsabilidad y la apuesta por el empleo, en la que contará con el apoyo del Grupo Popular, pues ya no caben más retrasos en este proyecto".