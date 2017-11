El PP llevará a los Juzgados la aprobación de los presupuestos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, anunció ayer que su partido va a impugnar en los tribunales el Pleno sobre presupuestos que se prevé celebrar el viernes porque lo considera un "atropello" para los concejales de la oposición, ya que no se han respetado los plazos "para poder prepararnos" nuestro trabajo. Bellido lamentó que la comisión de Hacienda para tratar las cuentas se convocó ayer a las 09:00 con sólo una hora y media de antelación. En la sesión se iban a tratar informes técnicos y los del Consejo Social y del Movimiento Ciudadano, pero "no nos ha dado tiempo". El Pleno, igualmente, se ha convocado para el viernes y el asunto se tratará como urgencia. "No es democrático ni transparente", insistió Bellido, quien lamentó que partidos como Ganemos hayan tenido "dos meses para prepararse" frente a los dos días con que cuenta la oposición.

Bellido aseguró que en sus cuatro años como delegado de Hacienda "jamás" se dio esta situación, ni quiera en 2014, cuando se aprobaron antes de que acabara el año los presupuestos de 2015. "Se están pisoteando los derechos de los concejales y el cogobierno debe entender que no somos un estorbo, sino que hacemos una labor importante y hay que respetarlo", aseguró el portavoz del PP. Bellido insistió en que ya hay jurisprudencia al respecto en algunos ayuntamientos en los que se ha dado la razón los partidos de la oposición por cuestiones de plazos. El portavoz popular apuesta por que el Pleno se celebre el martes, algo que "no iba a cambiar" que las cuentas estuviesen aprobadas antes de final de año. "No hacemos ningún daño a la ciudad ni a los cordobeses aprobándolo el martes y así se respetan nuestros derechos", dijo.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, aseguró por su parte que el Pleno de presupuestos está "perfectamente convocado" tal y como ha apuntado el secretario, Valeriano Lavela. Doblas ha defendido el proceso que se ha seguido por el equipo de gobierno, así como que la oposición cuentan con el anteproyecto de los presupuestos desde hace un mes y con los informes desde el martes a las 14:30, cuando se celebró la junta de gobierno local.

Doblas lamentó que el PP "se agarre a criterios formales para poner palos en los ruedas", algo que se debe a "la otra visión completamente distinta de la ciudad" que tienen los populares. Doblas ha insistido en que el único interés del PP es "esconder las vergüenzas del PP", ya que el presupuesto de este año incluye menos ingresos por la reducción de la participación en los tributos del Estado. Con todo, el cogobierno mantiene la convocatoria del Pleno el próximo viernes.

El presupuesto se aprobará mañana y, partir de ahí, se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones, que tendrán que ser tratadas en otro Pleno en el que el proyecto se apruebe ya de manera definitiva.