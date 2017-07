El PP exige a la alcaldesa que sea "beligerante" con las ocupaciones

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, pidió ayer a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, que, en lugar de crear más comisiones en el Consistorio, que ya lleva "veinte", pues que se ponga "al lado de los vecinos y sea beligerante con las ocupaciones" de casas en el barrio del San Agustín, en el casco histórico. Bellido opinó que, ante este problema, que preocupa a los vecinos de la zona, el gobierno municipal de PSOE e IU "no se puede poner una venda en los ojos, para no ver la realidad" que afecta al barrio, donde, según aseguró el portavoz popular, no se han arreglado las calles comprometidas ni tampoco se ha dado uso como centro cívico, en beneficio de los vecinos, al antiguo Colegio Luciano Centeno. En este sentido, el portavoz popular, a quien acompañó el presidente de la Asociación de Vecinos de San Agustín, Rafael Soto, dijo al gobierno municipal que "meter la cabeza bajo tierra como los avestruces no sirve para nada", sobre todo cuando en la citada barriada se están "produciendo ocupaciones e intentos de ocupaciones", ya que "hay bandas organizadas, porque no son casos aislados", sino grupos que están presentes todo el día", dando lugar a una situación de inseguridad en la zona.

Bellido aseguró hay que evitar que se degrade el barrio de San Agustín, en el que "se echa de menos presencia del Ayuntamiento", porque "no está haciendo nada". El portavoz popular también responsabilizó a la Junta de Andalucía, que adquirió hace algunos años, "por más de 400.000 euros", un inmueble en la plaza y al que tampoco le dio usó.