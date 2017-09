El PP denuncia que no se ha acometido la climatización prometida para los colegios

Hasta las puertas del instituto Góngora fueron ayer el portavoz municipal del PP, José María Bellido, y las ediles del grupo Laura Ruiz y Luisa María Arcas para denunciar que "a menos de una semana para el inicio del curso escolar hay dos cuestiones que están sin resolver en los colegios de la ciudad, como son distintas actuaciones de obra que se podían haber ejecutado en el verano y la climatización de las instalaciones". "En la climatización de los colegios en verano no se ha avanzado absolutamente nada y la semana que viene se prevén 35 grados de máxima. Los colegios están igual que en junio, después de muchas palabras de la alcaldesa, que dijo que lo iba a asumir el Ayuntamiento con los fondos Edusi y que se vio obligada a rectificar porque toda la oposición le dijimos en bloque que eso tenía que afrontarlo la Junta de Andalucía", sentenció Bellido. "Además, a día de hoy nada se ha hecho en materia de infraestructuras, mantenimiento de patios, de clases, de comedores, en los colegios de Córdoba", añadió. Bellido sentenció que sólo se ha actuado con "fondos pagados con el Estado", con los Profea.

Ruiz recordó que el Ayuntamiento tiene competencias a la hora del "mantenimiento puro y duro", mientras que la Junta de Andalucía se encarga de realizar actuaciones que afectan a las estructuras de las infraestructuras educativas a aquellas otras que afectan a la climatización. "El Ayuntamiento y la Junta están dejando morir a los colegios porque en el presupuesto para este año de mantenimiento de los colegios ya figuraban 33.000 euros menos que el pasado año y el grado de ejecución de ese mantenimiento en diciembre de 2016 fue de un 33%", puntualizó Ruiz. La edil del PP recordó que la alcaldesa se había comprometido a la climatización de los colegios "y esto no ha sucedido". "Ese plan que la Junta anunció y que debe haber redactado no se ha molestado la señora Isabel Ambrosio en explicarnos en qué consiste", dijo. Ruiz defendió que el gobierno municipal debe velar por la comodidad de los niños "y en este caso le está tapando las vergüenzas a la Junta".

"El inicio del curso se prevé muy movido, lleno de carencias y de frustración para los padres, que ven cómo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba no hacen nada año tras año para mejorar los colegios y el proceso de escolarización", puntualizó Arcas.

La también coordinadora de Educación del PP cordobés puso como ejemplo de la dejadez en los colegios un rosario de casos entre los que citó el del Guillermo Romero Fernández, "donde tienen que dar clase con las persianas bajadas"; el del Duque de Rivas y el Juan de Mena, "que están llenos de basura por todos los lados y Sadeco no se ha dignado en acercarse para limpiarlos". También habló de los dos colegios de Alcolea, "que no tienen porteros ni limpiadoras, por lo que han tenido que llamar a los padres para limpiar y poner a punto los centros". "El equipo de gobierno no ha hecho sus tareas, se ha ido de vacaciones y no se ha dignado siquiera en pasarse por los colegios para ver el estado de deterioro en el que se encuentran después de que desde el PP se le informara en Pleno de cómo están", denunció la edil.