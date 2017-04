El PP denuncia que corre peligro la declaración de la Fiesta como Patrimonio Inmaterial

La concejal del PP Amelia Caracuel aseguró ayer que el equipo de gobierno ha puesto "en riesgo" la Fiesta de los Patios, "ya que no se están cumpliendo las indicaciones de la Unesco en la declaración de Patrimonio de la Humanidad y la prueba está en la pérdida de patios en el concurso; esa declaración implica que hay que innovar cada año para mejorar la Fiesta, y eso no se está dando ", sentenció. Caracuel insistió en que "el cogobierno nos ha tratado de vender un cambio radical en la Fiesta que no se ha dado; tras dos años de cogobierno, nada de nada de ese cambio radical", denunció. "Además, es un insulto a la inteligencia el que vendan como algo novedoso el plan de movilidad en los patios, ya que esto ha existido siempre, desde antes de que el PP estuviera en el gobierno local", añadió. Caracuel denunció asimismo que el cogobierno tiene desatendidos a los propietarios y cuidadores, "que no reciben ningún tipo de ayuda desde hace un par de años para el mantenimiento de los Patios, ni del programa emplea ni por parte de Vimcorsa ni de Infraestructuras" e indicó que el turismo se lleva una mala imagen de la Fiesta al tener que esperar interminables colas para acceder a los recintos. "Hay que cuidar las colas y la información antes, durante y después de la celebración, así como evitar que el turista pierda el tiempo en las colas", relató. Asimismo, detalló que para evitar también males mayores a los propietarios habría que calcular el aforo de los recintos y no dejar entrar a más personas de lo que permita ese aforo.