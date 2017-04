El PP duda de que se cumplan los plazos de 'Mi barrio es Córdoba'

La concejala del PP Laura Ruiz y el viceportavoz popular, Salvador Fuentes, alertaron ayer de que el Ayuntamiento va a volver incumplir los plazos del plan de obras Mi barrio es Córdoba, que presentó el lunes la alcaldesa y que cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros para 25 obras. Ruiz lamentó que "no es suficiente", ya que el PP llegó a plantear hasta 50 obras en un año y resaltó que "se sigue discriminando a los barrios", sobre todo a las barriadas periféricas y a los polígonos industriales, que no aparecen en el proyecto. No obstante, el gobierno municipal ya aclaró que habrá otras partidas de otros programas para estas zonas.

La edil popular insistió en que "no se consideran las peticiones individuales de los vecinos y hay distritos perjudicados, como el Norte-Sierra y el Centro", algo que tendría "que reconsiderarse". Ruiz, además, aseguró que en el plan de obras "hay una falta de originalidad muy grande en las iniciativas", así como "falta de veracidad" en cuanto a la inversión, porque "se reduce un 28%" y, por otro lado, apuntó que "no se ve por ningún lado de dónde van a sacar el millón de euros que perdieron en 2016 la dejar de ejecutar cuatro años".

El viceportavoz del PP, por su parte, aseguró que el gobierno municipal "no tiene credibilidad" porque han presentado el plan de obras "sin cronograma y sin plazos de ejecución". "Esto es un fiasco, una tomadura de pelo", aseguró Fuentes, quien criticó que hayan estado ocho meses para idear un plan "con sólo 25 obras". El PP también puso el acento en que el año pasado se perdió un millón de euros del Ministerio por no haber ejecutado a tiempo el plan y que aún hay pendientes cuatro obras de 2016. Las obras que aún están sin ejecutar son las de la calle Teruel, Camino del Río, plaza Pelagio y el acondicionamiento del mirador de Osario Romano, la propuesta de mayor inversión, con más de 600.000 euros de presupuesto. Fuentes lamentó igualmente que "no hay un equilibrio" entre los barrios, que "todos necesitan de inversión" y remarcó que "la obligación es tener toda la ciudad en obras que para eso hay 20 millones de euros".

El plan Mi barrio es Córdoba incluye actuaciones con un presupuestos que van desde los 65.000 euros de la calle Téllez de Meneses, en El Naranjo, a los 360.000 euros que recibirá la reforma integral de Camino de la Barca, en El Arcángel. Los plazos de ejecución se mueven entre uno y cuatro meses.

El viceportavoz del PP exigió por otra parte que los 2,5 millones que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se destinen a construir las dos estaciones que están pendientes de la red de cercanías, que son la de la Avenida de la Igualdad y la del Parque Joyero, y no pierda más tiempo en poner en marcha el servicio ferroviario entre Alcolea y Villarrubia porque es "muy necesario" para los vecinos.