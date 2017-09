El PP critica el estado "vergonzoso" del centro de salud de la Fuensanta

La secretaria general del PP en Andalucía, Loles López, y el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, acudieron ayer hasta el centro de salud del barrio de la Fuensanta para denunciar lo que, a su parecer, es un estado "vergonzoso" del edificio. Según explicó López, la responsabilidad de que el centro de salud se encuentre así es de la Junta de Andalucía y de la presidenta, Susana Díaz. La secretaria general de los populares andaluces denunció algo que es "primordial" y que no es más que la sanidad. "He escuchado a la señora Díaz decir que la sanidad es la joya de la corona y lo que está claro es que la ha llevado a la casa de empeño", criticó. Sobre el centro de salud de la Fuensanta, López afirmó que da cobertura a 60.000 personas y que sólo cuenta con un ascensor que además, apostilló, sufre numerosas averías. La popular recordó que en 2012 el gobierno andaluz prometió que iba a instalar un nuevo ascensor en el edificio, algo que no se ha cumplido, y pidió a la Junta que se tome en serio este asunto dado el fatal incidente con un ascensor en Sevilla que se cobró la vida de una mujer.

López criticó la falta de inversión de la Junta en Sanidad, tanto a nivel andaluz como cordobés y recordó todos los asuntos pendientes que hay en esta materia en la provincia. La popular nombró el Materno Infantil, el aparcamiento del Reina Sofía o el centro de salud de la avenida de América. De esta forma, la secretaria general del PP andaluz acusó a Susana Díaz de tener al sistema sanitario en "cuidados paliativos", además de decidir "poner fin" al sector con "profesionales acosados que no pueden dar más de sí". Por esto mismo, el PP presentará distintas iniciativas en el Parlamento de Andalucía para exigir que se retomen todos los asuntos pendientes en materia sanitaria en Córdoba.

Por su parte, Bellido amplió la "dejadez" del PSOE (en el Ayuntamiento y la Junta) en el citado centro de salud a todo el barrio. Para el portavoz de los populares en Capitulares la Fuensanta es "un barrio que está absolutamente abandonado por el PSOE" y recordó que su partido ha presentado varias mociones en el Ayuntamiento para exigir al gobierno municipal que intermedie con la Junta para que acometa todas las infraestructuras pendientes.