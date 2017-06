El PP critica que el cogobierno sólo ha ejecutado un 1% de las inversiones

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, criticó ayer que el cogobierno sólo ha ejecutado un 1% de las inversiones previstas en las cuentas de este año. Así se demuestra, según añadió el edil, en el balance de ejecución presupuestaria con fecha hasta el 31 de mayo y que arroja que sólo se han gastado 492.600 euros de los 46,5 millones que se habían presupuestado. "Sólo se han invertido uno de cada cien euros previstos", lamentó Fuentes, lo que supone "la paralización de la economía" de la ciudad. El viceportavoz popular ofreció otros datos del área de Hacienda como el también reducido nivel de ejecución del apartado de transferencias de capital -el dinero que pasa del Ayuntamiento a las empresas públicas-, de manera que sólo se han utilizado 1,2 millones de los 48 millones con que cuenta la partida. También lamentó que en Educación e Infancia apenas se hayan gastado 548 euros de los 6.000 presupuestados "a pesar de todo el problema que hay con la climatización", aunque una de las áreas con el nivel más bajo de gasto es la de Fomento Comercial, donde sólo se han invertido 109 euros de un presupuesto de 1,4 millones de euros. "Esto es un esperpento", insistió Fuentes, quien lamentó que "Córdoba no se merece un gobierno ramplón como éste". El edil popular insistió en que el Ayuntamiento "es un lastre para la economía" porque "cada euro que se deja en el cajón paraliza la actividad".

Fuentes se refirió a otro dato económico que acumula el cogobierno en este mandato y que es el periodo medio de pago a proveedores, es decir, el tiempo en que se abonan las facturas. Así, si en el primer trimestre de 2016 el plazo era de 59 días, en el mismo periodo de este año se ha incrementado hasta los 79 días, más de dos meses. "Este gobierno no hace nada y es mal pagador", lamentó.

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento mostró su posición sobre otro asunto, la prestación del servicio de ayuda a domicilio después de que la empresa adjudicataria, Clece, se haya negado a prorrogar el contrato más allá del 25 de julio. Fuentes aseguró que "es un auténtico escándalo" que desde el Ayuntamiento se esté "forzando" a la empresa para continuar y se preguntó "quién engaña a quién", puesto que mientras la firma dice que no prorrogará el contrato, Servicios Sociales mantiene que Clece seguirá prestando el servicio. Fuentes pidió que se diga qué se hace con las familias "si se deja de prestar el servicio de ayuda a domicilio" y "quién va a pagar la imprudencia temeraria que cometieron en su día con tanta demagogia a sabiendas de que no se podía hacer lo que decían". Además, advirtió de que "renegaron de la empresa y la criticaron", a pesar de que ahora le exijan que continúe. Clece ha argumentado que no quiere prorrogar el contrato por la campaña de "descrédito" así como por el incremento del coste del servicio.