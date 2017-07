El PP denuncia las condiciones de los Sotos de la Albolafia y exige mejoras al cogobierno

El grupo popular denunció ayer la situación en la que se encuentra el Monumento Natural Sotos de la Albolafia, un espacio protegido y declarado monumento el 2 de octubre de 2001 por la Junta de Andalucía. Actualmente la situación "ha empeorado, la vegetación no autóctona e invasora se está comiendo la ladera del río y está dañando la estructura del molino de la Albolafia", según detalló la concejala popular Laura Ruiz. Los Sotos se encuentran junto al río, en el Paseo de Isasa, paseo que también está deteriorado al contar con farolas sin luz, bancos deteriorados o falta de papeleras entre otras, criticó la edil. La consecuencia de no producirse un mantenimiento adecuado de las orillas del río, según la visión del PP, es que no se consigue ver el skyline de la ciudad desde el otro lado del puente.

La concejala del PP criticó ayer la negativa que según ella supone para la ciudad la dejadez de este entorno: "perdemos un panorama que es seña de identidad de Córdoba" lamentó.

Debido al crecimiento descontrolado de la vegetación, no se pueden ver los tres molinos de la zona: Molino de Téllez, Molino de Enmedio y Molino de la Albolafia. La popular mostró su indignación por "la falta de limpieza que hay en la zona", y las consecuencias que ello conlleva, como "la acumulación de basuras o la anidación de palomas y otras aves". Además tuvo unas palabras para el actual gobierno municipal y aseguró que "no nos sorprende de que desde la Delegación de Infraestructuras, con Amparo Pernichi al frente, un partido que abandera todo los temas relacionados con el medio ambiente, no han hecho absolutamente nada". Ruiz aprovechó la ocasión para recordar los logros del PP en su antiguo mandato con Rafael Jaén a la cabeza. En el 2013 la Junta de Andalucía tras varias negociaciones hizo una pequeña inversión de 300.000 euros. Hubo una serie de acciones como una limpieza forestal, clareo de chopos, eliminación de vegetación y más. También en el 2013, según explicó la concejala, la Confederación Hidrográfica hizo una importante inversión de dos millones de euros para la limpieza del cauce. Y en el 2012 a través de la empresa municipal Emacsa tuvieron arreglo los aliviaderos que vierten las aguas pluviales al río.

Lo que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, propuso sobre los arreglos de esta zona, según explicó Laura Ruiz, fue la peatonalización del Paseo de la Ribera para integrar el río a la trama urbana. Ante esta medida la concejala popular contestó: "yo le diría a la regidora que antes de hacer esas propuestas se asome a este pretil y vea las condiciones de cómo se encuentra este paseo" respondió. Además, Ruiz recordó el proyecto que presentó el PP, que trataba de recuperar el paseo y extenderlo 600 metros hasta el Jardín Botánico, para comunicar las dos partes del puente e integrar de esta manera el Guadalquivir en la ciudad.

Por último la popular deseó una mejora para este monumento y así residentes y turistas puedan desconectar ante las vistas. "De esta forma los turistas podrán disfrutar de este paraje natural" concluyó Ruiz.