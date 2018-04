El PP insta a la Junta a explicar su "apuesta real" para que Córdoba sea "referente logístico"

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, anunció ayer que pedirá la comparecencia del Gobierno andaluz para que explique cuál es la apuesta real de la Junta de Andalucía para que Córdoba sea un referente logístico del Sur de la península, tal y como dijo la propia Susana Díaz en Córdoba el pasado mes de octubre.

Para Molina, "hay una gran diferencia entre las palabras y la realidad, entre los anuncios y la inversión real que llega a Córdoba por parte del Gobierno andaluz para impulsar el centro logístico de Córdoba". "Tenemos potencialidad para ser regentes en logística, igual en el sector agroalimentario, pero estamos cansados de visitas de cargos del PSOE prometiendo proyectos cuando la realidad es que no traen inversiones para que se puedan hacer realidad", anotó. Y añadió que "no queremos más fotos, queremos realidades".

Después de 20 años desde el inicio del centro logístico de Córdoba, Molina dijo que "seguimos esperando un compromiso inversor de la Junta en igualdad de condiciones a otras zonas de Andalucía". Hoy, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, viene a Córdoba a reinaugurar la Ciudad de la Justicia, y "puede ser un buen momento para preguntarle si dijo la verdad a los cordobeses en octubre de 2017 cuando situaba a Córdoba como un referente logístico del Sur de la Península", propuso.

Mientras, el candidato del PP a la Alcaldía, José María Bellido, afirmó que Córdoba "merece ser el referente logístico del Sur de España, y que aunque no podemos recuperar el tiempo perdido no vamos a seguir perdiendo el tiempo". "No queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie, y no vamos a permitir que nos tomen el pelo una vez más", afirmó.