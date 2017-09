Movilidad quiere reformar Ronda de Isasa para priorizar el paso peatonal

Las áreas de Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento quieren acometer una reforma en Ronda de Isasa, desde la Cruz del Rastro y hasta la Puerta del Puente, para priorizar el paso de los peatones. Así lo explicaron ayer los responsables de estas delegaciones, Andrés Pino y Pedro García, respectivamente, durante la primera actividad de la Semana Europea de la Movilidad, que además cortó precisamente el tráfico en este espacio para realizar actividades significativas con estas jornadas. De este modo, el objetivo del Ayuntamiento es financiar los 140.000 euros que costaría la reforma a través de los planes de inversiones financieramente sostenibles, si bien ya se ha presentado el proyecto y el Gobierno no lo ha aceptado. A la espera de determinar cómo se hará la reforma, los concejales explicaron que el objetivo sería convertir a la zona de manera que se quede como la esquina entre Capitulares y Claudio Marcelo, es decir, donde el peatón tenga preferencia por encima del vehículo, que debería por lo tanto circular a diez kilómetros por hora. Ahora, esa parte de la Ribera es semipeatonal porque permite el paso de residentes a las cocheras y de transporte público. Estos vehículos podrán continuar circulando una vez se acometa la reforma, si bien la realidad será otra porque se pretende alargar la acera y hacerlo todo una plataforma única que dé la sensación al conductor de que eso no es calzada. Los aparcamientos de esta parte ya se quitaron en Semana Santa y no volvieron a habilitarse, de modo que esto continuará de la misma forma aunque se incluirá un pequeño espacio para estacionamiento de motos. Además también se estudia la colocación de una cámara en la esquina de la Cruz del Rastro para evitar que se introduzca algún vehículo sin autorización para hacerlo.

Como explicó Pedro García, el objetivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo es ir llevando a cabo labores como ésta que no requieran de una inversión millonaria. De momento, se desconocen los plazos que maneja el Consistorio para llevar a cabo esta reforma, si bien el proyecto está redactado y a la espera de contar con financiación. En general, la obra consistiría en esa citada plataforma única, de manera que no pueda distinguirse la carretera de la acera (que se ampliaría), donde se introduciría algún elemento decorativo y donde se mantendría el actual carril para bicicletas.

En cuanto a la primera jornada de la Semana Europea de la Movilidad, Ronda de Isasa acogió ayer la actividad Vivamos el espacio público donde niños y mayores pintaron dibujos en la calzada y donde también se practicaron actividades deportivas, como montar en patines. Durante toda la mañana y el mediodía también se colocaron varias mesas de merendero en la propia carretera para celebrar el Parking day donde se celebraron talleres, se jugó a juegos de mesa y se disfrutó de una comida, todo ello con la colaboración de asociaciones vecinales. A las 19:00, en el Jardín Botánico, hubo una exhibición de monopatín scooter y hoy tendrá lugar la Fiesta de la Bicicleta.