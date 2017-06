Molina asume el liderazgo de un PP que quiere "muy activo y vivo"

Punto y seguido a la era Nieto. El hasta ahora secretario provincial del PP, Adolfo Molina, es desde ayer el nuevo líder de los populares cordobeses. José Antonio Nieto le cedió el testigo en un 15 congreso provincial del partido al que acudieron unos 500 compromisarios y en el que el político egabrense obtuvo el 96,3% de los votos -de los 411 votos emitidos, 396 fueron Sí, hubo 15 papeletas en blanco y ningún No-. Era la crónica de una sucesión anunciada desde que Molina le ganara las primarias por goleada hace pocas fechas a su compañera parlamentaria andaluza por Córdoba Rosario Alarcón

Durante su intervención en el congreso, tanto antes de las votaciones como después, el nuevo líder popular animó a los suyos a contar con "un partido vivo y activo", así como a trabajar para lograr los objetivos marcados de "conseguir más alcaldías en la provincia, el gobierno de la Diputación y el de la Junta de Andalucía", sin olvidar tampoco reiterar que su antecesor le había dejado el listón muy alto en lo que a resultados electorales y a gestión se refiere. Para esos objetivos, el también parlamentario andaluz y, de momento, presidente del PP de Cabra ofreció su "lealtad" a una militancia sobre la que insistió que se cimentará su gestión. Molina ha insistido en las últimas semanas, y lo volvió a hacer ayer, en la importancia que deben tener los afiliados dentro del partido. También le pidió lealtad a la militancia, "pero no a mi persona, sino al proyecto del Partido Popular", dijo. "Con el compromiso y la lealtad de todos se conseguirán los objetivos fijados, como el de recuperar espacios de gobierno. Tenemos que ser un partido abierto y unido para seguir siendo el partido de referencia de Córdoba", apuntó.

Acompañando a Molina estuvieron José Antonio Nieto -ahora secretario de Estado de Seguridad-; el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y presidente de honor del PP andaluz, Javier Arenas y el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Alguno de ellos ya se había marchado cuando el nuevo líder popular quiso dejar claro que su gestión será continuista, pero con matices. "Esto es un punto y seguido en la historia del partido, no supone ruptura, no tiene sentido cambiar aquello que funciona bien, aunque habrá que adaptarse a los nuevos tiempos y realidades y con el respaldo de los militantes afrontaremos el reto con tremenda ilusión. El PP de Córdoba sale aún más fuerte de este congreso", apuntó.

Molina aprovechó para anunciar los nombres de los integrantes de su dirección provincial y apuntó que su número dos y tres serán la exalcaldesa de Priego de Córdoba y expresidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, y la senadora Beatriz Jurado. La primera ocupará el cargo de secretaria provincial del partido y la segunda, el de coordinadora provincial. Además, como vicesecretarios generales ha elegido a José María Bellido, en Acción Local y Distritos; Andrés Lorite, en Política Territorial; Dolores Sánchez, en Acción Política, y Antonio Repullo, en Organización. Mientras, el portavoz del partido será el alcalde de Cabra, Fernando Priego; el presidente del consejo de alcaldes del PP será el regidor de Añora, Bartolomé Madrid; y la defensora de los afiliados será María Jesús Botella. También anunció la creación de otro órgano, una especie de comité asesor integrados por históricos militantes del partido en Córdoba, incluidos los presidentes provinciales del partido. Luis Martín estará al frente de ese grupo compuesto, entre otros, por Juan José Primo Jurado, Rafael Merino, María Jesús Botella, Liborio Cabello, Juan Ojeda, Teresa Ruiz Canela, Ángel Blanco, Miguel del Pino, Rafael Navas y Giuseppe Aloissio. Además, habrá 22 vocales, entre ellos José Antonio Nieto.

"Se trata de una nueva dirección en que está muy bien representada la capital, al frente de la cual estará José María Bellido, y la provincia", destacó. Y no olvidó reseñar que la primera propuesta que llevará al Comité Ejecutivo del partido será el nombramiento de José Antonio Nieto como presidente de honor del PP cordobés. "Nadie cumple tantas condiciones como él", dijo.

Antes que Molina interviniera, Nieto afirmó que el congreso iba a elegir "al mejor presidente del PP", a quien tildó de "persona leal, capaz, honesta y ganador". "Adolfo Molina no es el candidato de Nieto, sino el candidato del PP de Córdoba", relató. "Tenía claro que la clave no era señalar con el dedo a un candidato y decir el preferido, sino ponerme al lado y pedirle al partido que dijera el candidato que unía, que da tranquilidad", insistió el ya expresidente provincial, quien aseguró que "había muchas personas que estaban en condiciones de ser presidente; unas ocho o diez personas", matizó. "Esto no ha hecho más que empezar, porque no se ha tocado techo", relató refiriéndose a la etapa que ahora se abre con Molina al frente del PP cordobés.

De su etapa como líder de los populares cordobeses, el ahora secretario de Estado de Seguridad hizo balance destacando que el trabajo realizado ha permitido que el PP haya crecido de 8.000 afiliados en 2005 hasta llegar a casi 12.000 afiliados en estos momentos; que en los alcaldías de los municipios se haya pasado de siete en las elecciones de 2003 a los 21 de 2011 y los 12 de 2015; y que "con las circunstancias tremendamente adversas en las últimas elecciones en siete municipios por un solo concejal no hay alcalde del PP".