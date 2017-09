Mellado acusa al PSOE de impedir las primarias a la secretaría general

El exparlamentario andaluz y exsecretario provincial del PSOE José Mellado reapareció ayer en la escena mediática para dar su apoyo a la precandidata a liderar el partido Teba Roldán, al entender que "es necesario que la militancia tenga opciones de votar". Mellado fue bastante duro con la dirección del PSOE y aseguró que su único objetivo es que no se vote", ya que Andalucía es "la única comunidad" donde se ha exigido un mínimo del 20% de los avales, mientras que el resto ha optado por el 3%, el criterio que se fijó en el último congreso federal del PSOE. Las dos opciones son legales y están avaladas por los estatutos. Mellado insistió en que "el partido necesita un cambio" y esta renovación "no puede venir de quien lleva seis años siendo el secretario de Organización". Así, aunque no se declaró "ni sanchista ni susanista", sí defendió que "hay que abrir el partido a la ciudadanía y dar más cabida a los jóvenes", algo que, en su opinión, representa la candidatura de Roldán. "Sólo quiero que haya opciones y que los compañeros puedan votar", insistió. El exdirigente socialista también se refirió al amago de la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, de presentar su candidatura y posterior paso atrás tras acordar ir en la lista de Antonio Ruiz. "No se puede decir que se quiere el cambio y a las 24 horas darse cuenta de que se está a favor de lo que querías cambiar", aseguró.

La precandidata Teba Roldán, por su parte, se mostró convencida en conseguir los más de 800 avales que necesita para convertirse de manera oficial en candidata. El plazo para lograr apoyos finaliza el próximo día 16 y, por el momento, además del de Mellado y Carmen Calvo, asegura que ha logrado el del expresidente de la Diputación Francisco Pulido, la exdelegada de Educación Manuela Gómez o el exalcalde de Baena Luis Moreno. Roldán aseguró que parte de sus argumentos para liderar el partido se centra en la recuperación de las Juventudes Socialistas, de manera que "nos sentemos a hablar con los jóvenes" y se recupere su papel. Igualmente, defendió su propuesta de la máxima "una persona, un cargo" dentro del socialismo.

Por otra parte, el actual secretario de Organización y también precandidato, Antonio Ruiz, contrarrestó ayer el movimiento sanchista con un encuentro con militantes socialistas en el que estuvo acompañado por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, una de las promotoras de la candidatura fallida de Crespín. Ruiz señaló que en su proyecto "el partido deber ser un punto de encuentro de la militancia y en el que la formación debe ser permanente". Ruiz aseveró que "para los nuevos tiempos, nuevas herramientas y más exigencias", al tiempo que añadió que "nuestro partido debe estar preparado y para conseguirlo la formación de la militancia deber ser continua y ajustada a los nuevos medios de que disponemos". "Debemos contribuir a la generación de discurso y de pensamiento progresista y para ello es fundamental que la formación sea el instrumento eficaz para dar respuesta a las realidades que nos encontramos en el día a día", dijo. Por último, el precandidato afirmó que "garantizando la formación de la militancia y de nuestros cargos públicos contribuiremos a un PSOE más fuerte, con más capacidad para afrontar la acción política".