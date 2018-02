Magtel trabaja en un plan europeo para crear un sistema inteligente de gestión de energía

La empresa Magtel trabaja junto a dos empresas europeas, NawaTechnologies y Almatech, en un proyecto de innovación para el desarrollo de un nuevo sistema inteligente de gestión y almacenamiento de energía. El proyecto se denomina Dragon y cuenta con el apoyo del Programa Eurostars de la Unión Europea (UE). El responsable del área de Energía y Medio Ambiente de la División de I+D+i de Magtel, Francisco López Banderas, expuso ayer el trabajo que la entidad realiza en este proyecto en la jornada digital Transformation of cities: creating value with novel and energy-efficient applications, organizada en Madrid por la Red Europea de Cooperación para la Transición Energética Eléctrica.

Según López, el objetivo de Dragon es "diseñar, desarrollar y validar un nuevo sistema inteligente de gestión y almacenamiento de energía basado en la combinación de distintos tipos y materiales de baterías: baterías estacionarias de litio y súper condensadores de carbono". Con este proyecto se pretende producir un sistema híbrido de almacenamiento que combine baterías de gran densidad de potencia y de actuación inmediata, con baterías de gran densidad de energía. De esta forma, se lograría un sistema "más versátil, robusto y duradero" con aplicaciones en la industria del transporte, redes inteligentes o smartgrids.

En concreto, el cometido de Magtel es desarrollar un sistema inteligente y fiable que integre el módulo de almacenamiento híbrido y el sistema de generación de energía renovable que lo alimentará, y que sea capaz de gestionar toda la instalación y la energía de forma eficiente y automática.

La citada jornada se celebró en la Universidad Politécnica para dar a conocer buenas prácticas sobre cómo las ICTS (Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares).