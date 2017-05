La Justicia rechaza el 44% de las órdenes de protección a mujeres

A lo largo del año pasado, el Juzgado de la Violencia sobre la Mujer de Córdoba recibió 1.511 denuncias -interpuestas directamente por la víctima- y de todas ellas un 8% renunció a continuar con el proceso. Además, durante 2016 la Justicia dictó 239 órdenes de protección a favor, si bien, denegaron 124, lo que representa un 44% del total que se recibieron. Estos son los datos de la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) correspondientes a Córdoba y que ayer ofreció el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. En materia de violencia de género, además, un 42% de las sentencias fueron condenatorias. Ante estos datos, Sánchez Zamorano destacó la "sensibilidad de los jueces" en este tipo de casos y aseguró que "no se trata de dar órdenes de protección a ciegas, ya que el juez tiene que tener una postura de equilibrio". El presidente de la Audiencia Provincial también destacó que a lo largo de 2016 "se nota, en líneas generales, un incremento de las mujeres que denuncian y un descenso de las que renuncias a continuar con la misma". Señaló que la mayoría de los asuntos "derivan de denuncias de familiares y atestados policiales". En total, continuó, el número de asuntos registrados por violencia sobre la mujer "se mantiene estable" y alcanza los 2.697, de los que 1.726 pertenecen al partido judicial de Córdoba y 973 a la provincia.

En su intervención, Sánchez Zamorano reconoció también que podría utilizar las mismas declaraciones que hizo el año pasado en la presentación de los mismos datos, ya que "los problemas y necesidades que aquejan a la justicia cordobesa vienen siendo los mismos desde hace más de un lustro". Se trata de una situación que afecta al sistema judicial andaluz y también al cordobés y, a pesar de que los magistrados hayan reiterado sus peticiones en los últimos años y la propia memoria del TSJA lo repita, la situación no ha cambiado. Según Sánchez Zamorano, "parece que por parte de las Administraciones Públicas no se considera una prioridad acometer de una vez por todas as reformas profundas en la Justicia". A su juicio, "todo pasaría por una racionalización de los instrumentos materiales y personales que sirven a la función jurisdiccional y por un impulso decidido de las reformas que culminen con la modernización de la justicia y de las leyes procesales y, en particular, la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El presidente de la Audiencia, además, anunció la puesta en marcha de una sala de mediación intrajudicial civil para la que ya más de una docena de entidades "se han anotado para ejercer como mediadores". Este sistema se pondrá en marcha para intentar reducir la carga judicial y, según Sánchez Zamorano, al principio "costará porque hay que cambiar mentalidades".

La puesta en marcha del juzgado de guardia de 24 horas en Córdoba fue una de las reclamaciones que hizo y señaló que "lucharemos" para que se ponga en marcha con la apertura de la Ciudad de la Justicia. Así, recordó que la Junta y el Consejo General del Poder Judicial ya se mostraron de acuerdo para implantar este juzgado, si bien, anotó que la Administración autonómica mostró "reticencias" hasta que no estuviera en marcha la Ciudad de la Justicia.