La Junta y la Fundación Cajasol impulsan ocho proyectos empresariales cordobeses

La Consejería de Economía y Conocimiento y la Fundación Cajasol han impulsado a través de su programa 100 Caminos al éxito ocho ideas de negocio cordobesas, de las que seis han tenido acceso a financiación en forma de microcréditos, recibiendo una dotación total de 20.000 euros. A nivel andaluz han sido 76 las iniciativas desarrolladas y 29 las que han contado con financiación por un importe de 120.000 euros.

Esta iniciativa público-privada ha beneficiado desde su puesta en Córdoba a 17 proyectos de los que 11 han disfrutado de los microcréditos. Entre los proyectos financiados ahora se encuentra Decorateby Eva Vega, que consiste en la creación de murales temáticos, personalizados, pedagógicos, interactivos y con doble finalidad y función en su uso o disfrute por un lado estético, decorativo o pedagógico e interactivo, para habitaciones infantiles o centros infantiles (colegios, guarderías, hospitales, centros de ocio infantil) y creación de cuadros personalizados, originales, y exclusivos, con diseños creativos originales del imaginario de la pintora ilustradora Eva Vega. Por su parte, bringur.com es una plataforma online de gestión de reservas hoteleras a través de la cual cualquier hotel (proveedor) puede anunciar sus productos y servicios, que estarán disponibles para que los usuarios que visitan la plataforma con la intención de consumir dichos productos o servicios puedan hacerlo. Otro de los proyectos es Barco Turístico Ecológico, servicio de paseo en embarcación ecológica basada en las energías renovables y en la reutilización de materiales para satisfacer las necesidades de un grupo de visitantes cada vez mayor en la zona recreativa del embalse de la Breña II en Córdoba.

Por su parte, Asesormet es una asesoría-gestoría online, actualmente incubada en la sede del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Pozoblanco, que ha desarrollado una idea de negocio para cubrir dos necesidades básicas: el control total de la empresa asesorado por especialistas y la disposición de personal administrativo para cubrir necesidades de la empresa en cualquier momento durante el tiempo necesario. Asimismo, Miss peguitos es un E-commerce dedicado a la venta de productos relacionados con la artesanía, handmade y la impartición de talleres de manualidades. La idea surgió al contemplar el auge que gracias a internet han experimentado los productos hechos a mano y el movimiento DiY, (Do It Yourself o Hazlo por ti mismo). Para concluir, el último proyecto seleccionado es del Centro Educativo Ananda, que acoge a niños de entre seis y 12 años, y que se diferencia porque fomenta la educación emocional e inteligencias múltiples