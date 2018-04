IU dice que la Junta "no tiene ni idea" de la carrera oficial

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), aseguró ayer que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, no tenía "ni idea de lo que estaba hablando" al decir que la instalación de palcos durante la Semana Santa no había provocado "daños" a la Mezquita-Catedral. En declaraciones a los periodistas, García, que aludió a un informe de la Comisión de Patrimonio que alertaba de la instalación de estas estructuras, criticó que cuando el consejero "hablaba de la carrera oficial, seguro que no usó zapatillas y pantalón vaquero y se paseó".

Vázquez defendió el lunes en Córdoba el papel desempeñado por la Junta de Andalucía en la protección del patrimonio, después de que la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos haya denunciado los posibles daños causados. La plataforma considera a la Junta de Andalucía la responsable de lo que califica como un "atropello", aunque también se acusó al Ayuntamiento de una dejación de funciones al depositar en la Agrupación de Cofradías la competencia de realizar esta instalación. El consejero, sin embargo, dijo que "la Semana Santa se ha celebrado con normalidad y con buen resultado para la ciudad, además de sin ningún daño para el patrimonio", defendió el consejero, quien añadió que "la primera obligación que tiene la Junta Andalucía es hacer valer sus competencias y tutelar para que se respete y se proteja el patrimonio".

García señaló que la postura del consejero "contrasta" con la del delegado de Cultura provincial, Francisco Alcalde, quien admitió que la instalación de palcos en el monumento "ha supuesto un riesgo". Finalmente, García ha dudado que Vázquez haya "comprobado in situ" la instalación de los palcos o que "se haya informado un poco más" sobre los dictámenes de la Comisión de Patrimonio.