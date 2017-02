Hostetur denuncia el bloqueo de las licencias a veladores desde el año 2015

La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo Hostetur denunció ayer que "la paralización que existe desde agosto de 2015 en la tramitación de las licencias de apertura bloquea que se puedan conceder licencias de instalación de veladores". Esta situación, que se prolonga desde hace año y medio y cuya responsabilidad recae en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, según Hostetur, "está en el origen de la persecución que el sector de la hostelería cordobesa está sufriendo, ya que la disposición de la licencia de apertura es condición para disponer de la de veladores".

Frente al retraso, insistió el colectivo, "las solicitudes de autorización de veladores son informadas negativamente no porque no cumplan con la normativa de ubicación, sino porque al establecimiento no se le ha concedido aún la autorización administrativa de apertura ante el atasco de un millar de expedientes que existe en la Gerencia de Urbanismo". Hostetur concretó que "quien genera este círculo diabólico al no cumplir con los plazos legales de concesión de apertura es quien al mismo tiempo demanda a la hostelería un cumplimiento de requisitos de imposible cumplimentación o, lo que es lo mismo, quien no cumple con los plazos que le impone la ley es quien manda a la Policía Local a hacer cumplirla". Por ello, la organización empresarial consideró que "se trata de una clara sucesión de hechos que demuestra que se está ejecutando una persecución premeditada contra uno de los sectores más relevantes de la economía cordobesa".

Esta situación se une, insistieron, "a la persecución que se produce al plantear medidas fuera de la propia normativa del Ayuntamiento de Córdoba, la Ordenanza de Veladores aprobada por el Pleno municipal el 17 de enero de 2008, con la que intimidan al sector los actuales integrantes de la Mesa de Veladores". Esta realidad, según su opinión, ha situado a la hostelería cordobesa en una situación "de tensión, intranquilidad, zozobra y, sobre todo, de indefensión jurídica, ya que las propuestas que se lanzan desde la Mesa de Veladores no se atienen a la regulación vigente en la ciudad desde hace nueve años".

La organización empresarial de la hostelería y el turismo denunció que, aparte del incumplimiento de la ordenanza, las medidas que se van anunciando "tienen un claro objetivo recaudatorio, al pretender pasar en algunos casos de 3,25 metros cuadrados de superficie por velador, que es la que establece la normativa, a 4,41 metros cuadrados, con más ocupación y menos sillas, ya que el Ayuntamiento recauda en función de la superficie y no del número de veladores o de personas que los pueden ocupar".

El colectivo, no obstante, hizo un llamamiento "al diálogo, el consenso y el acuerdo, que no debió abandonar nunca", y volvió a reclamar a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "el ejercicio de su autoridad para liderar un proceso que supone una seria amenaza a la convivencia en la ciudad", concluyeron.