El Gobierno rebaja los requisitos para justificar los 2,5 millones en obras

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, firmaron ayer el convenio de colaboración entre el Estado y el Ayuntamiento para dar contenido a los 2,5 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año contemplan para inversiones en la ciudad. Esta vez -teniendo en cuenta que las cuentas se aprobaron en julio- se han rebajado los requisitos para justificar a tiempo el dinero gastado por parte del Gobierno, que ha ampliado el plazo para que el Ayuntamiento entregue certificaciones hasta el 11 de diciembre. El convenio estará en vigor hasta el 31 de diciembre. Asimismo, las partidas no tendrán que destinarse a obras completas, sino que se podrá certificar lo gastado hasta el momento, independientemente de que los trabajos hayan finalizado o no. Para ello, el área de Infraestructuras ha incluido en el convenio todas las obras previstas para la delegación en este año y que ascienden a ocho millones de euros. En el listado hay actuaciones enmarcadas en el plan Mi barrio es Córdoba y otras que no. De hecho, tal y como explicó la concejala delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, ya hay tres proyectos "que están a punto de terminarse" como el de la calle Teruel o la plaza de San Pelagio. La idea, tal y como insistió la edil, es que cuando llegue el momento se pueda entregar al Ministerio certificaciones de las distintas obras que estén en marcha. Incluso, se ha permitido justificar cantidades como acopio de material a cuenta de futuros trabajos. Para que no pase como el año pasado -que se perdió un millón de euros al no haberlos podido justificar-, el convenio ha previsto un plan b y es que se puede realizar una modificación del documento de manera que se incluyan actuaciones de otras delegaciones si fuera necesario. No obstante, Pernichi se mostró confiada en que no sea necesario dar este paso ya que, ademas de las actuaciones a punto de concluir a las que hizo referencia, recordó que el gobierno municipal ya ha agilizado los trámites de adjudicación de las obras previstas para este año, de manera que, a partir de esta semana, "irán cayendo en cascada". Entre estas actuaciones previstas están la del mirador de Osario Romano, entre otros.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, destacó ayer la "sensibilidad y compromiso" del Gobierno de España con Córdoba, donde además de los 2,5 millones, también se han destinado 15 millones a cargo de los fondos Edusi. Fernández de Moya resaltó la participación en los ingresos del Estado y el plan de pago a proveedores, que dejó en Córdoba 40 millones de euros.

El PP destaca el "compromiso" del gobierno de Rajoy con Córdoba

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, mostró su compromiso para "llegar a tiempo para justificar las cuentas" y defendió que "se abre una nueva etapa de colaboración". Además destacó que el Ayuntamiento de Córdoba es "cumplidor de todas las medidas" que impone el Gobierno central.

El grupo del PP se reunió también ayer con el secretario de Estado para tratar cuestiones como los nuevos modelos de financiación de los ayuntamientos o el plan de inversiones financieramente sostenibles. En este sentido, el portavoz del PP, José María Bellido, destacó "el compromiso del Gobierno de Rajoy con Córdoba".