El Gobierno no autoriza los cortes de tráfico previstos en la Ribera

La Subdelegación del Gobierno no ha autorizado los cortes de tráfico anunciados por la Plataforma por una Córdoba Accesible, que reúne a vecinos del Centro de la ciudad, a realizar desde hoy en el Paseo de la Ribera todos los días hasta el viernes 26 de mayo, entre las 19:00 y las 21:00, coincidiendo con la celebración de la Feria. Los cortes eran en protesta del plan de tráfico puesto en marcha por la semipeatonalización de la calle Capitulares.

Según recoge el oficio de la Subdelegación, "no ha quedado convenientemente acreditada la urgencia a la que se refiere", por lo que es "imposible la tramitación de la convocatoria mencionada al no haber tiempo para que el procedimiento se desarrolle con normalidad y no poder garantizarse el mantenimiento del orden público".