Ganemos se resquebraja por la falta de sintonía con el grupo municipal

Si la salida del concejal Alberto de los Ríos fue el primer síntoma, la dimisión en bloque del equipo de dirección de Ganemos Córdoba demuestra que la agrupación de electores se resquebraja en lo que parece una voladura controlada y bastante medida por el colectivo en su estrategia de giro político hacia Podemos. Al menos eso es lo que desprende después de consultar con varias fuentes implicadas en este proceso, que deja a Ganemos en manos de una gestora.

La carta que la Secretaría Técnica y los coportavoces remitieron el martes a la militancia es algo más suave que la primera que escribió De los Ríos como dimisión -y que acabó reduciendo a motivos personales-, aunque deja entrever esas discrepancias con el grupo municipal y la falta de sintonía existente. La asamblea ha sido bastante dura con el cogobierno de PSOE e IU en algunos asuntos como los acuerdos presupuestarios que se han firmado -y no se han cumplido- o el pacto de investidura de las 51 medidas, aunque los concejales de la formación verde siempre han apoyado al cogobierno. Ha habido otros puntos de desencuentro que han acabado con esta dimisión, en un momento en el que tampoco es casual, en pleno debate por la confluencia entre Podemos e IU para las próximas elecciones municipales.

Los concejales de Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba se mantuvieron al margen del asunto, salvo la edil María Ángeles Aguilera, que fue preguntada antes del inicio del Pleno de la Diputación. Aguilera aseguró que "Ganemos no es un partido al uso" y que otros compañeros "ya han asumido las tareas" de la Secretaría Técnica, a la que le agradeció "el trabajo realizado en estos cinco meses".

Por su parte, Ganemos envió ayer una nota en la que aseguró que el espacio político ciudadano "ha ratificado" su plan de trabajo tras conocer la decisión de la Secretaría Técnica y la coportavocía. "Agradecemos a las compañeras y compañeros el trabajo desarrollado hasta el momento, aunque lamentamos esta decisión personal, manifestamos nuestro más profundo respeto a la misma", indicó la formación. "Dado el carácter horizontal y participativo de nuestra organización, no existe ningún órgano directivo, por lo que las decisiones de la formación política no se ven afectadas por esta dimisión. Es la Asamblea Ciudadana, nuestro órgano soberano y entre asambleas, cumple estas funciones el equipo de coordinación que continua trabajando con normalidad", aseguraron. Así, "se han asignando de manera provisional a otras personas de este equipo de coordinación". Igualmente las funciones de coportavocía han sido asumidas por los representantes de la Asamblea Ciudadana, Ana Ferrando y Salustiano Luque. En este sentido, "no se altera" el plan de trabajo que Ganemos Córdoba ya tenía establecido tanto en las diversas líneas de acción ciudadana como en sus grupos municipal y provincial. En la reunión del equipo de coordinación celebrada en el día de ayer se ratificó el respaldo al trabajo que vienen desarrollando los concejales de la formación en Capitulares y se concretó una asamblea para analizar y debatir las Ordenanzas Fiscales para el 2018 tal y como la formación viene haciendo anualmente según marca su Código Ético.