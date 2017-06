Ganemos exige la reducción del consumo en alumbrado público

Ganemos Córdoba pidió ayer un plan "con medidas urgentes" para la reducción del consumo en alumbrado público y en edificios municipales. Así lo manifestó el portavoz del grupo municipal, Rafael Blázquez, quien incidió en que "no es suficiente sólo con inversión en eficiencia energética, así no se conseguirá la reducción de consumo". En este sentido, Blázquez recordó que el acuerdo firmado en 2016 planteaba como objetivo la reducción del consumo a 43 gigavatios por hora con lo que "analizando los datos que tenemos hasta el momento no vamos por buen camino: el consumo eléctrico de 2014 de las instalaciones municipales más el alumbrado público sobrepasó los 46, en 2015 pasó de 47 y en 2016 de 48" criticó el edil.