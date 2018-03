Ganemos plantea una carrera oficial sin palcos en la Mezquita

El grupo municipal de Ganemos Córdoba planteó ayer la posibilidad de una carrera oficial de la Semana Santa en el entorno de la Mezquita-Catedral sin palcos o con palcos sólo para personas con movilidad reducida -recordando que ya estuvo sin palcos durante los primeros 20 años de democracia-, aunque su portavoz, Rafael Blázquez, insistió en que se trataba tan sólo de una sugerencia a debatir. Y es que la formación verde echa de menos ese diálogo "sobre el modelo de la Semana Santa que queremos para Córdoba que el equipo de gobierno se comprometió a tener y que no ha tenido". Desde la formación "consideramos que el traslado de la carrera oficial es un cambio de importancia, que requiere de diálogo y consenso". El edil recordó que "es un acuerdo firmado; se le prometió al vecindario que habría ese diálogo, que lamentablemente no se ha dado por segundo año consecutivo. Ni cumplieron con Ganemos, ni cumplieron con los consejos de distrito, ni con el movimiento ciudadano, ni con las asociaciones vecinales". Para Blázquez, "la propuesta de trasladar la carrera oficial a la Mezquita-Catedral fue una propuesta de la Agrupación de Cofradías absolutamente legítima, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero con total legitimidad para proponerlo; sin embargo, lo que carece de legitimidad es la forma de actuar del gobierno municipal, llevando a cabo ese traslado sin la participación obligada", sentenció.

El portavoz de la formación verde volvió a insistir en que, a juicio de Ganemos, el equipo de gobierno colabora con la carrera oficial en la privatización de espacios públicos, "al ser algo que no está consensuado con los vecinos". "El equipo de gobierno no ha tenido voluntad política para que ese diálogo se haya producido", añadió. Blázquez criticó que la zona de la carrera oficial esté ocupada desde el 7 de marzo al 7 de abril "por unas estructuras metálicas" por una decisión unilateral. "Cuanto más alejado esté el modelo con una carrera oficial de pago, con un entorno de la Mezquita rodeado de estructuras metálicas y de un espacio privatizado, mucho mejor", sentenció. "Además, se han hecho unos cambios mínimos para corregir los errores del pasado año; este año sí, se puede circular por la carrera oficial, pero sin pararse, nadie se va a poder parar sin pagar", puntualizó. "Queremos un modelo de Semana Santa que sea igualitario para todos", defendió. "El actual modelo es una privatización de la zona del casco histórico, si bien desde Ganemos estaríamos dispuestos a acatarlo si hubiese salido de un proceso participativo, algo que no ha ocurrido y que no hay voluntad para hacerlo", dijo.

Ayer también, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara ha anunciado que se reserva la posibilidad de ejercitar acciones en la Delegación de Cultura y en el Ayuntamiento por la posible afección al patrimonio en el entorno de la Mezquita-Catedral. "Esta Federación mantiene la opinión de que no se puede poner en peligro la preservación de una joya patrimonial universal por acceder a sólo unos intereses privados", sentenciaron desde el colectivo. "Ya no sólo creemos que se está perjudicando y viéndose afectada la vida cotidiana de una parte de la población de Córdoba, sino que una joya del patrimonio mundial como es la Mezquita-Catedral se está viendo atacada con la instalación y colocación de palcos y elementos que no sabemos si respetan las leyes que actúan sobre los monumentos históricos para su preservación y mantenimiento adecuado", defendieron. La federación vecinal se muestra convencida de que el Ayuntamiento "sacrifica" el casco histórico de la ciudad en favor de la carrera oficial de la próxima Semana Santa.