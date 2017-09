Ganemos exige al cogobierno que inicie la revisión pactada del PGOU

"Estamos preocupados por los incumplimientos del equipo de gobierno de los acuerdos alcanzados en materia de Urbanismo y de Turismo". Esta frase del portavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento, Rafael Blázquez, sirvió ayer de prólogo a una comparecencia ante los medios en la que él y la coportavoz de la formación, Victoria López, exigieron al cogobierno, entre otras cuestiones, que inicie las revisiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, "que fueron aprobadas en una moción conjunta en mayo de 2016, además de formar parte de las 51 medidas del pacto de investidura", recordó el portavoz de la formación verde.

Blázquez aseveró que "éstas no son las únicas tareas pendientes en este área". El portavoz de Ganemos Córdoba denunció que tampoco se ha iniciado el desarrollo de la ordenanza sobre la aplicación de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) "ni se ha llevado a cabo la creación de la oficina para facilitar los procesos de urbanización ya iniciados de las juntas de compensación de la periferia". Blázquez defendió que el PGOU vigente "fue diseñado en momento de expansión de burbuja inmobiliaria y ahora toca evaluar, revisar y adaptar la planificación a condiciones de menor especulación y crecimiento, y buscando siempre la sostenibilidad de la ciudad". El portavoz de la formación verde defendió que se trata de acuerdos muy importantes "que requieren mucho trabajo", por lo que mostró su temor por que "si no son puestos ya en marcha significa que no serán llevados a cabo en este mandato". Blázquez también catalogó como "manifiestamente mejorable el proceso de innnovación relacionada con la regulación de donde se puede utilizar residuos como combustible alternativo en esta ciudad", en cementeras o en cualquier otra instalación de índole industrial.

Ganemos Córdoba también habló del "compromiso adquirido" en los acuerdos de presupuestos de 2017 en la realización del Plan de Turismo Sostenible. "Ganemos Córdoba ya ha dado el primer paso encargando un primer diagnóstico sobre la actividad turística en nuestra ciudad al grupo de investigación de Etnocórdoba. Ahora queremos recordarle al cogobierno que toca plantearse una serie de medidas de actuación y confeccionar un plan de inversión para 2018, tal y como acordamos", insistió López, coportavoz de Ganemos. "En materia de turismo nos preocupa el cuidado del patrimonio y que nuestra ciudad sea vivible", sentenció la coportavoz de la formación verde, quien destacó que "la Unesco ya nos ha dado un toque con el tema de la contaminación visual en el Casco Histórico y llevamos ya mucho tiempo pidiendo que se haga algo; el modelo actual es una burbuja que va a acabar explotándonos en la cara", auguró López.

La coportavoz de Ganemos Córdoba insistió en la problemática específica del Casco Histórico tanto en protección del patrimonio como en habitabilidad, e instó al cogobierno a constituir la mesa de diálogo con la vecindad del Distrito Centro y del Casco en particular.