El Foro por la Memoria califica la actitud de la alcaldesa como "inaceptable" con el cambio del callejero

El Foro por la Memoria de Córdoba ha exigido a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que cumple con el dictamen de la comisión que concluyó que había que eliminar del callejero todos aquellos nombres con referencias a personas participantes en el régimen franquista. El foro ha considerado la actitud de Ambrosio "inaceptable" al entender que la regidora ha anunciado el proceso de exhumación de las fosas para postergar ese cambio en el callejero, una de las decisiones de la comisión que más quebraderos de cabeza está dando a la alcaldesa.

En este caso, la organización ha afirmado que Ambrosio utiliza como "excusa" el anuncio del proceso de exhumación de las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael para postergar la eliminación de los nombres franquistas del callejero, "lo que puede suponer en la práctica el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática durante lo que aún resta de legislatura municipal", ha apostillado.

Para el Foro por la Memoria, "no puede haber mayor ofensa a las víctimas del franquismo que usar sus propias reivindicaciones como falaz argumento para no cumplir el deber público de reparación al que obliga no sólo la ley sino la propia ética democrática".

Por ello, la organización ha denunciado esta posición como "incompatible" con los derechos de las víctimas al tiempo que exigido "la inmediata eliminación del callejero de la nomenclatura franquista" propuesta por la Comisión Municipal de Memoria.

La citada comisión determinó que había que cambiar el nombre a calles como José Cruz Conde, a avenidas como Conde de Vallellano y a plazas como Cañero.