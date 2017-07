Fomento deja sin gastar un millón de euros en rehabilitación de vivienda

La Consejería de Fomento asignó a Córdoba 2,6 millones de euros para gastar en la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de 2016. Finalmente, tan sólo se llegó a 1,6 millones de euros, de los que se beneficiaron 50 comunidades de vecinos en las que residen 762 familias, según destacaron ayer técnicos de la Delegación Provincial de Fomento durante la presentación realizada ayer de la convocatoria de 2017 a administradores de fincas y otros profesionales del sector. Los técnicos achacaron que no se hubieran cubierto los fondos asignados a la falta de documentación, relatando que el 42% de las comunidades de vecinos que registraron la solicitud no presentaron posteriormente toda la documentación necesaria. El director general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, José Manuel Colmenero, detalló que el 90% de las ayudas que se demandan para la rehabilitación de edificios son para la instalación de ascensores. Colmenero destacó que los edificios para los que se puede solicitar las nuevas ayudas deben de tener una antigüedad "anterior a 1981, pero le vamos a solicitar al Ministerio [de Fomento, dado que la convocatoria depende del plan nacional al respecto] que se pueda aumentar la edad de manera que entren edificios hasta 1995 ó 1996", relató

La orden establece como beneficiarias de las ayudas a las comunidades de vecinos en las que, al menos, la mitad de los propietarios de las viviendas que componen el edificio tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 3,50 veces el Iprem. La cuantía máxima de la subvención por edificio será el 35% del coste subvencionable de las actuaciones. No obstante, en el caso de actuaciones que incluyan ajustes razonables en materia de accesibilidad, y sólo en la partida correspondiente a la misma, se podrá alcanzar el 50% del coste. Es requisito indispensable que el 50% de los propietarios de las viviendas residan en ellas. Los interesados en optar a estos incentivos tendrán de plazo hasta el próximo 7 de agosto para presentar las solicitudes, que se seleccionarán según la mayor valoración obtenida en función de los criterios fijados.

Colmenero, junto a la delegada provincial de Fomento, Josefina Vioque, también presentó la línea de ayudas de alquiler para subvencionar el 40% de la renta de arrendamiento de la vivienda para contratos no superiores a los 500 euros mensuales. No obstante, la ayuda podrá alcanzar hasta el 80% para aquellas personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social. Los solicitantes tendrán que ser los titulares del contrato y no superar unos ingresos calculados en función de los miembros de la unidad familiar, fruto de la suma de los ingresos de todos, referidos al ejercicio 2015.

Además, dieron cuenta de otra línea de ayudas, la destinadas a familias mayores de 65 años o con algún miembro con discapacidad y movilidad reducida para que puedan solicitar subvenciones dotadas con tres millones de euros para acondicionar sus viviendas y adaptarlas a sus necesidades.