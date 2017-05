La Feria arranca hoy con el reto de superar el millón de visitas

Superar el millón de visitas. Este es el reto con el que esta noche arranca la Feria de Nuestra Señora de la Salud, la última de las citas con el Mayo Festivo, tal y como manifestó ayer la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio. La regidora, que se acompañó de todos los ediles con algún tipo de competencia en la fiesta, adelantó que el Ayuntamiento ya ha calculado que ese millón de visitas al recinto de El Arenal se puede cumplir; ya lo hizo el año pasado y lo acaba de hacer la Fiesta de los Patios. Ambrosio calificó a la Feria como la "combinación perfecta de lo familiar y lo popular" y tiró de historia para afirmar que esta cita del Mayo Festivo lleva ya siete siglos celebrándose, desde que en sus inicios fuera el rey Sancho IV quien otorgara la posibilidad al pueblo cordobés de organizar una feria de ganado.

Historias aparte, la alcaldesa insistió en que desde el Ayuntamiento se garantiza el acceso libre "a todas y cada una de las casetas", que este año serán casi un centenar (98, tres más que el año pasado) y a las que se sumarán las más de 70 atracciones y los 180 puestos de tómbolas y comida.

El alumbrado de este año se compone de más de dos millones de bombillas led

Será alrededor de la medianoche, cuando María del Mar Castillo y Juan Manuel Cobacho aprieten el botón del alumbrado que encienda los más de dos millones de puntos led que hay distribuidos entre el puente de El Arenal y el recinto ferial. Este alumbrado, añadió la alcaldesa, se encenderá todos los días de la Feria desde las 21:15 hasta las 3:45 (una hora más, a las 4:45, los dos sábados que abarca el evento). Así también se encenderá la portada, la misma desde 2005 con algunos cambios, que cuenta con 45.000 lámparas repartidas a lo largo de sus 70 metros de longitud y sus 45 metros de altura.

En cuanto a los datos más técnicos de esta iluminación, la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, explicó que ya desde el año pasado se aplica un plan de eficiencia energética que permite un coste muy bajo por encender las bombillas de la Feria, concretamente de 3.500 euros. Pernichi explicó también que siempre habrá en la Feria un equipo de trabajadores de guardia que actuará en el caso de que haya alguna incidencia con el alumbrado. La también responsable municipal de Medio Ambiente comentó que este año el recinto está decorado con 2.700 macetas (64 colgantes) y que las islas de frescor volverán a estar situadas detrás de la portada y frente a la Caseta Municipal. La primera, añadió, abarca 10.000 metros cuadrados y la segunda, 1.628. Además, se han distribuido más de medio centenar de bancos para el descanso.

Otro de los responsables municipales con competencia en la Feria es Andrés Pino, presidente de la empresa municipal de autobuses Aucorsa, quien ayer no facilitó las claves de cómo resolverá el Ayuntamiento el conflicto que existe con los trabajadores de la misma que ya han anunciado que no harán horas extra durante la Feria, con lo que se pone en riesgo el servicio. Pino reconoció que será "complicado" distribuir a los trabajadores para que cubran el servicio de Aucorsa de Feria (12 líneas más las regulares), pero aseguró que está "convencido de que con el esfuerzo de la plantilla vamos a salvarlo bien". El también edil de Movilidad no adelantó si el Ayuntamiento tiene la intención de acudir a personal de su bolsa de trabajo para poder cubrir el servicio de autobuses para esta cita, pero sí explicó que durante el día de hoy se tomará algún tipo de decisión al respecto.

Por su parte, la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, anticipó que en octubre finalizará el trabajo de la comisión de la Feria, órgano encargado de determinar las acciones de mejora en El Arenal y que este año han consistido únicamente en el asfaltado de la ampliación de la calle de La Peineta.