Falsos revisores en comercios

1. ¿Es valido el DNI sin chip para identificarme y para poder viajar en avión entre países de la unión europea?

Pues efectivamente, a efectos legales si el chip se desprende del carnet de identidad las entidades públicas y privadas como es una aerolínea pueden entender que el documento no reúne todas las condiciones de garantías de autenticidad y no aceptarlo. En la vía pública si se lo requiere un agente de la autoridad para identificarles en los supuestos recogidos por ley será el criterio del propio agente para considerarlo suficiente. En todo caso le recomendamos que acuda a una oficina de expedición del DNI donde se lo renovarán por deterioro. Si el DNI deteriorado no está caducado ni le quedan menos de 90 días para su caducidad no hará falta que aporte una nueva foto para que se imprima en el mismo.