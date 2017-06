Emacsa duplica las ayudas para instalar contadores individuales

La empresa municipal de aguas Emacsa continúa con su plan para promover la individualización de contadores comunitarios y prevé doblar en 2018 la cantidad con la que subvenciona a cada vivienda que lo instale. En concreto, según refleja un documento de la comisión tarifaria de la empresa pública, Emacsa propone subvencionar a cada vivienda que se acoja a este plan un importe de 240 euros (IVA no incluido) cuando a hasta ahora esa ayuda es de 120 euros (tampoco con el IVA incluido). El documento insiste en que la cantidad reservada para estas ayudas es de hasta un máximo de 480.000 euros y que el plan irá acompañado de una campaña de difusión "que traslade a la ciudadanía las ventajas de la individualización del contador", sostiene.

La individualización de contadores es una medida clave a la hora de abordar una de las iniciativas estrella de la gestión de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, al frente de Emacsa, el llamado mínimo vital; o lo que es lo mismo, una medida ideada para que quien no pueda pagar el agua tenga también acceso al suministro. Hasta el momento, y desde que la iniciativa se puso en marcha, han sido algo más de 180 las familias que han demandado el mínimo vital.

La ayuda propuesta pasa a ser de 240 euros más IVA por vivienda, por los 120 de ahora

Según uno de los últimos informes de abonados que tiene la empresa municipal de aguas, a principios del pasado año había en Córdoba 69.981 contratos de contadores unifamiliares, por 73.859 correspondientes a viviendas pertenecientes a comunidades de vecinos, lo que significaba que más de la mitad de los usuarios del servicio municipal de aguas contaba aún con contadores comunitarios. Esas cifras han variado poco -apenas unos centenares- dado que una de las dificultades con la que se encuentran los usuarios a la hora de instalar los contadores individualizados es el del alto precio de la actuación. Emacsa plantea que todos los cordobeses paguen lo mismo por el agua en consumo, pero pretende que ese precio esté ajustado al número de personas que viven en el domicilio.

Con el objetivo de conseguir reducir ostensiblemente el número de contadores comunitarios y la contratación de individualizados, la empresa municipal ha puso en marcha este nuevo Plan Emacsa para Independización de Suministros. La empresa señala que el decreto Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua establece la obligatoriedad de disponer de contenedores individuales para las viviendas. No obstante, recuerda también que el decreto no establece ninguna medida para las viviendas anteriores al decreto, aunque sus propietarios están obligados "a ir adaptando las instalaciones existentes a la normativa del reglamento en el supuesto de que sobre las mismas sea necesario realizar cualquier clase de reparación, modificación, ampliación o mejora". Este no es el primer plan que al efecto lleva a cabo Emacsa. En 2001 ya se puso en marcha el primero de ellos, que contemplaba una subvención de 90,15 euros más IVA por cada contenedor individual que se instalara sustituyendo a uno general. En 2008, aumentó esa subvención hasta los 120 euros más IVA. En 2014, el número de comunidades independizadas fue de 64 y el número de viviendas afectadas 958. En 2015 fueron 101 comunidades independizadas y 1.343 viviendas y Emacsa esperaba que un millar de viviendas durante el pasado año se acogieran a estos medidores unifamiliares.

A partir del próximo año, si se le da finalmente el visto bueno, la empresa prevé aumentar la subvención que concede en la actualidad -de 120 euros- hasta los 240 euros por cada contador individual que sea necesario instalar en sustitución del general comunitario. El objetivo es conseguir con este plan de individualización "duplicar la cantidad estimada de este año a 2.000 viviendas y mantenerlo durante los próximo cinco años, consiguiendo individualizar 10.000 viviendas, bajando el porcentaje de viviendas con contador colectivo al 47,5%. Con la ayuda de 240 euros por vivienda, el coste estimado del plan en el próximo año sería de 480.000 euros al año.