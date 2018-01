Doblas dice que 2018 será "un año de realidades" y participación social

La teniente de alcalde de Hacienda, Vivienda, Consumo y Participación Ciudadana, Alba Doblas, mostró ayer su confianza en que 2018 "sea un año de realidades" y añadió que "estará enfocado a recuperar el modelo de ciudad basado en proteger a quien más lo necesita, como 2011". Doblas hizo estas declaraciones durante la presentación de los retos que quiere llevar a cabo al frente de todas las delegaciones que preside.

Una de ellas es Vimcorsa, de la que indicó que "la hoja de ruta" se centra en "aumentar el parque de vivienda público de alquiler con la adquisición de inmuebles de segunda mano". Para ello, la empresa municipal de viviendas cuenta en el presupuesto de este año con una partida de medio millón de euros, que se destinará a la adquisición de viviendas de segunda mano. No obstante, Doblas recordó que están a la espera de que la Junta de Andalucía tramite una orden con el mismo fin cifrada en 14 millones de euros. "Esperemos que no se hayan perdido y que no sea una estafa", anotó. Doblas incidió en la importancia de desarrollar este plan porque "vemos que la vivienda de segunda mano resulta más barata que construir nueva y es interesante para la vivienda de alquiler social". Sin embargo, esos 500.000 euros a los que aludió la presidenta de Vimcorsa no están reservados en exclusiva para este plan, sino también para "otros programas", añadió.

La edil de IU afirma que este ejercicio se pondrá en marcha el centro cívico de Cerro Muriano

En su comparecencia, Doblas recordó también que en el transcurso del primer trimestre del año Vimcorsa entregará las llaves de sus viviendas a 120 familias, y que se destinarán más de 30 millones a la construcción de una promoción en Huerta de Santa Isabel, además de 112 alojamientos en Joaquín Sama Naharro para personas mayores. A todo esto, añadió que la empresa de la vivienda también "adquirirá nuevos suelos para redactor nuevos proyectos".

Mientras, en el área de Participación Ciudadana, informó de que se van a desarrollar "nuevas herramientas de participación digital" y añadió que se va a impulsar la escuela de participación ciudadana. No se olvidó de los centros cívicos y aseguró a a lo largo de este año se pondrá en marcha el centro cívico de Cerro Muriano y que se ampliará el previsto en Vallehermoso. Para el área de Consumo, por su parte, avanzó que se "van a impulsar nuevas líneas de actuación que inciden en problemas básico, como formación en material de suministros vitales".