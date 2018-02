Demandan que el Puente Romano sea peatonal en Semana Santa

Es cierto, solo quedan ya 40 días para que de comienzo la Semana Santa de 2018. Y a poco más de un mes y diez días de la Semana de Pasión, la Asociación de Vecinos de Puente Romano reclamó ayer al Ayuntamiento que convoque la comisión específica que anunció el año pasado y que aún no se ha celebrado. En esta hipotética comisión, según explicó el presidente del colectivo vecinal, Juan Moreno Matas, se iba a analizar el desarrollo de las procesiones de este año y también se iban a abordar "los errores cometidos para que en sucesivo no se produjeran".

Una de las reivindicaciones de esta asociación es que el Puente Romano sea peatonal en cualquiera de los dos sentidos durante los próximos días de Pasión. Y es que, tal y como reconoció tras la Semana Santa del año pasado el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, el Puente Romano es uno de los puntos negros de la nueva carrera oficial, que se centra en el entorno de la Mezquita-Catedral. No obstante, Aumente también dijo entonces que se habían registrado algunas aglomeraciones y tapones en los alrededores de la carrera oficial, pero que forman parte de lo "previsible" y de lo esperado cuando se diseñó el plan de seguridad de la Semana Santa. El edil socialista aseguró también el año pasado -en concreto el 11 de abril- que el Puente Romano era uno de los puntos donde se concentra un mayor número de público para ver las procesiones y cuyo efecto salida queda bloqueado por la cantidad de personas que acuden a este espacio.

Moreno recordó que el año pasado "hubo problemas, ya que a ratos se abría el puente y a ratos se prohibía el paso". Avanzó también que si finalmente ocurre lo mismo estudian convocar movilizaciones en señal de protesta. "Lo que pedimos es que se no limite el paso a los vecinos", subrayó y como ejemplo expuso el caso de varios vecinos que salieron del Campo de la Verdad y cuando llegaron al Puente Romano "no pudieron pasar". "No tenemos nada en contra de la Semana Santa", aseveró el presidente de la asociación vecinal, quien insistió en que su única demanda es "que se nos garantice que el Puente Romano va a ser peatonal y en los dos sentidos".

El colectivo vecinal de Puente Romano lanzó la misma demanda a la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara para que "igualmente solicite al Ayuntamiento" la convocatoria de la citada comisión. "A pesar de la cercanía de la Semana Santa la federación tampoco ha dicho nada", aseguró.

Aunque el Ayuntamiento no prohibió el paso por el Puente Romano el año pasado, lo que sí recomendó fue evitar usarlo y cruzar por Miraflores o San Rafael, ya que al final del primero empieza la carrera oficial. Este año, según indicó Aumente a el Día, el Puente Romano será peatonal en ambos sentidos durante la Semana Santa.

La seguridad y problemas de movilidad derivados de la Semana Santa estuvieron en entredicho el año pasado desde antes de que arrancara la celebración religiosa, ya que el cambio de la carrera oficial tuvo la oposición de un sector de la población, mayoritariamente los vecinos afectados.