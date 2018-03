Córdoba se pone flamenca por Hugo

La vida de Hugo García y la de su familia dio un gran giro este verano. El pequeño, cuando no contaba ni con dos años, cayó a la piscina en la casa familiar, en Guadalcázar, y, aunque los profesionales del Reina Sofía consiguieron salvarle la vida, la hipoxia que sufrió le generó severos daños cerebrales de los que ahora intenta recuperarse. Hugo acude al Reina Sofía, a San Juan de Dios y a un centro neurológico todas las semanas para avanzar en su mejora, pero el gasto que suponen las horas no cubiertas por la Seguridad Social es alto. Así lo contaba ayer su padre, Víctor García, quien afirmó que la esperanza existe porque el cerebro de Hugo aún se está formando y "no podemos quedarnos de brazos cruzados porque tiene toda la vida por delante".

Para poder recaudar fondo para el pequeño, el Círculo de la Amistad, en colaboración con el Ayuntamiento, abrirá sus puertas el próximo 21 de marzo y celebrará un desfile de trajes de flamenca del diseñador cordobés Francisco Tamaral (mostrará su colección Caleidoscopio, que ya enseñara en Simof). Fue el director de la agencia Vessel, Alejandro Aguilar, quien contactó con Tamaral para proponerle que presentara su colección en Córdoba y lo hiciera con este componente solidario y el diseñador, como apuntó ayer, quiere que este acto "sea el punto de partida de muchos otros para ayudar a personas" que como Hugo no cuentan con los recursos suficientes.

El padrino de Hugo en este evento será el torero Rafael González Chiquilín, quien no duda de la generosidad de la ciudad y quien confía en que se cuelgue el "no hay billetes" para el desfile. El presidente del Círculo, Pedro López, explicó que la pasarela, que comenzará a las 19:30, contará con las actuaciones de Felipe Conde, Juan Calahorro y Carolina Caparrós y adelantó que desde este próximo viernes y hasta el domingo habrá una exposición solidaria de muñecos reborn en el edificio de la entidad. Por su parte, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento, Pedro García, recalcó la colaboración del Consistorio con esta causa y añadió que la misma es "una parte pequeña de todo lo que debemos hacer para levantar la conciencia no solo con la situación de Hugo, sino de muchos niños".