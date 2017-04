El Consistorio peatonalizará dos calles en Ciudad Jardín

Camino de los Sastres y Alcalde Sanz Noguer. Estas son las dos calles, en principio, que formarán parte del plan de peatonalización del Ayuntamiento en el barrio de Ciudad Jardín, según explicó el concejal delegado de Movilidad, Andrés Pino. Las restricciones al tráfico en esta zona son una antigua demanda de los comerciantes y todos los gobiernos municipales han trabajado al respecto. Pino explicó que los cortes, en principio, se probarían durante los fines de semana para poder ir avanzando según los resultados de la experiencia. Todo esto, dijo el edil, iría acompañado de una alternativa de aparcamientos en la zona de Vistalegre, aunque no especificó nada más ni ahondó en los plazos que se manejan.

Camino de los Sastres siempre ha estado en el punto de mira cuando se ha hablado de peatonalización, no tanto Alcalde Sanz Noguer, aunque ahora también se incluye en los planes de Movilidad. En el caso de Camino de los Sastres, se ha buscado por la opción que menos afecte a la movilidad del barrio, uno de los más poblados de la ciudad. De hecho, se trata de una calle que no tiene mucho peso comercial, pero sí es una de las vías de salida hacia República Argentina. En Alcalde Sanz Noguer también tiene vía de acceso por otra de las arterias principales, Medina Azahara, aunque tampoco cuenta con muchos comercios. Pino reconoció que aún no se sabe si la peatonalización se hará hasta la plaza de la Palmera o se continuará hacia adelante.

El caso de Ciudad Jardín es algo especial. El anterior equipo de gobierno del PP planteó una remodelación integral de la zona con la limitación de la mayoría de las calles a residentes y la división del barrio en supermanzanas. El proyecto fue heredado por el actual cogobierno dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, aunque no se ha empezado a ejecutar. El plan contemplaba cuatro supermanzanas delimitadas por la avenida de Medina Azahara, Gran Vía Parque, avenida del Aeropuerto y República Argentina en las que la mayoría del entramado de calles que queda en el interior estarán reservadas a los residentes con una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. La calles que delimitan se considerarían vías básicas cuya velocidad estaría limitada a 50 kilómetros por hora y tendría un acerado, calzada para el coche, carril bus y carril bici. Las calles interiores que separan las supermanzanas incluirían una circulación similar, aunque en lugar del autobús se reservaría un espacio para la carga y descarga. Éstas serían Damasco, Albéniz y Antonio Maura. Por último, el entramado interior del barrio se califica como intervías, en las que mayoría del espacio estaría destinado al peatón y habría una calzada para coches, aunque solo podrían circular los residentes y propietarios de cocheras a una velocidad máxima de diez kilómetros. Aquí se incluyen la mayoría de las calles del barrio, como Infanta Doña María -una de las más comerciales-, Vázquez Aroca -donde se ubica el mercado- o alcalde Sanz Noguer, que es el acceso natural desde Medina Azahara hasta la plaza Costa del Sol.