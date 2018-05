El Consistorio tiene que devolver 430.000 euros de una subvención

La concejala del PP Laura Ruiz advirtió ayer de que el Ayuntamiento va a tener que devolver 438.000 euros de una subvención de 600.000 que recibió el Consistorio "a fondo perdido" para la elaboración de una auditoría energética. La contraprestación, explicó Ruiz, era que se justificaran actuaciones realizadas por valor de cinco millones de euros, algo "que no se ha conseguido en tres años". Como consecuencia, explicó la edil, "el abogado del gestor del fondo europeo ha remitido un burofax a la alcaldesa en el que le requiere la devolución de la cantidad". Esto es consecuencia, dijo, de "la incapacidad del gobierno liderado por Isabel Ambrosio que no ha podido justificar los números que exigía la subvención". De hecho, dijo, el listado de actuaciones que se ha remitido para justificar los fondos "es un engaño" puesto que "se ha pretendido colar actuaciones que se ejecutaron en 2014 y 2015", antes incluso de que se hubiera concedido esta partida o se hubiera elaborado el plan director. "En tres años no han sido capaces de elaborar un plan ni un cronograma de inversiones", lamentó la concejala, quien recordó que el Ayuntamiento no ha conseguido ningún ahorro energético desde 2015 y que sólo se han justificado 1,5 millones.

La delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, apuntó por su parte que "parece que al PP cordobés le gusta que el Ayuntamiento pierda dinero". La concejala recordó que "en un extraño acuerdo -no lo podemos calificar de otra manera- con el Deutsche Bank, con el gestor de fondos de la UE, el PP acordó dar una subvención absolutamente envenenada bajo nuestro punto de vista, porque por cada euro que nos daban teníamos que invertir 20". Esa subvención, aseguró, "como todo el mundo sabe, era para una auditoría energética, que además estaba absolutamente sobrevalorada. Esa auditoría en el mercado, en condiciones normales, no costaba 750.000 euros, pero esa condición a la inversión hizo que el PP pidiera esa gran cantidad de dinero". Según su relato, "cuando llegamos nosotros nos habían ingresado hasta 500.000 euros y lo que hemos hecho en tiempo y forma es justificar una inversión por valor de una cantidad determinada que nos obligara solamente a devolver, si acaso, 128.000 euros".

"Lo más triste es que Laura Ruiz sabe perfectamente que esa fecha de justificación, si hubiera podido ser más tardía, lógicamente este Ayuntamiento hubiera podido justificar más, hasta los 7,9 millones de euros", dijo.