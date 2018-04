El Consistorio admite de manera provisional 32 cruces

La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares publicó ayer el listado provisional de cruces admitidas. En un principio son 32 las entidades, colectivos, peñas y cofradías las que cuentan ya con el beneplácito del Ayuntamiento para instalar sus recintos durante la fiesta y participar en el concurso que abre las fiestas de mayo, y que este año irá del 27 de abril al 1 de mayo.

No obstante, el Ayuntamiento ha recibido la solicitud de 11 organizaciones más para participar en el certamen, pero que por el momento no han sido admitidas, por falta de documentación -en el caso de una decena de ellas-, mientras que la otra que no ha contado con la aprobación municipal se debe a "motivos de movilidad y seguridad vial". Se trata ésta de la cruz correspondiente al colectivo denominado Alternativa Sindical de Policía, tal y como apareció ayer publicado en el listado de la web municipal.

Las entidades dispondrán de plazo hasta el 17 de abril para efectuar las alegaciones que estimen oportunas.