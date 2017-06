El Consistorio eleva al Consultivo el contrato del centro de convenciones

El Ayuntamiento ha enviado al Consejo Consultivo de Andalucía todo el expediente derivado de la resolución del contrato del Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, lo que supone que será el órgano andaluz el que decida sobre quién tiene razón en un asunto que enfrenta al Consistorio con la empresa constructora, UCOP. El gobierno municipal ha tenido que tomar esta determinación después de que la firma haya presentado alegaciones a la propuesta de resolución de contrato presentada por el Ayuntamiento y en la que se fijaba en 2,4 millones de euros las obras aún pendientes de hacer en el edificio del Parque Joyero.

La constructora ha pedido más tiempo y algunos documentos en unas alegaciones que han sido rechazadas por el gobierno municipal. Llegados a este punto, por tanto, hay que elevar el asunto al Consejo Consultivo, cuyo dictamen es preceptivo, pero no vinculante. Esto supone un nuevo retraso en la conclusión de este proyecto, paralizado desde hace meses. El órgano andaluz no tiene plazo para emitir su pronunciamiento, aunque desde el Ayuntamiento se espera que no se prolongue demasiado. Por el momento, la junta de gobierno local acatará hoy la decisión de suspender el plazo máximo que se dio para resolver el contrato de centro ferias hasta que dictamine el Consejo Consultivo. Esta suspensión, según se recoge en el expediente, no excederá "en ningún caso los tres meses".

El cogobierno cree que se podrá tener una conclusión en un plazo de tres meses

La postura del órgano andaluz es obligatoria cuando no hay acuerdos entre las partes en este tipo de asuntos urbanísticos, aunque no es vinculante. Con su dictamen, si es favorable para el Ayuntamiento, se podrá resolver de manera definitiva el contrato con UCOP y licitar de nuevo la obra que queda pendiente para que otra empresa la pueda concluir. La licitación podrá seguir su trámite aunque la constructora acabe recurriendo a los tribunales, como ya ha anunciado que va a hacer y como ya ha hecho con el acuerdo en el que se denegó una prórroga, aunque sólo si el juez dictamina medidas cautelares se podrá paralizar el proceso. Con todo, la nueva fecha que ya ofrece el cogobierno para el fin de las obras se sitúa en 2019, por lo que será complicado que se pueda concluir antes de que termine este mandato. La última prórroga que se dio estimaba la conclusión del edificio este mismo mes de junio y eso ya suponía un año de retraso.

El Ayuntamiento, tras iniciar el proceso de resolución del contrato, remitió a la empresa un informe de daños y perjuicios causados a la Administración que alcanzan los 2,4 millones de euros. El informe, que firma la responsable del Servicio de Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, detalla que esos 2,4 millones de euros "son daños y perjuicios objetivamente cuantificables al momento del inicio de resolución del contrato, sin perjuicio de los que no son cuantificables en este momento, pero que perjudicarán de igual forma a la Administración y que se propone que sean requeridos al contratista en el momento en el que se vayan produciendo". La empresa, que pidió una ampliación del plazo para presentar alegaciones, finalmente ha emitido sus propias conclusiones, con las que no está de acuerdo con el Ayuntamiento. Sus pronunciamientos han sido rechazados y por eso el asunto ha llegado al Consultivo.

Las obras de consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del edificio municipal pabellón multiusos Parque Joyero a Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones se adjudicaron el 6 de marzo de 2015. Su presupuesto de licitación fue de 14,4 millones de euros, montante que se redujo a 10,9 millones al adjudicarse la actuación. Los trabajos tenían un plazo de ejecución de 16 meses, pero ni se ha cumplido ni en estos momentos hay una fecha factible o realista que indique la finalización de las obras.