Ciudadanos considera "un farol" la propuesta de Ambrosio a la oposición

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, David Dorado, calificó ayer las palabras de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, retando a una moción de censura como "un farol". Dorado explicó a el Día que la alcaldesa sabe que Ganemos no va a permitir que gobierne otro partido que no sean ellos mismos o el PSOE. Con ello, desde la formación naranja ni siquiera se han planteado su postura ante una posible moción de censura porque saben que no se va a producir.

Por otra parte, para el portavoz de C's en el Consistorio todo este asunto evidencia que existe una división en el cogobierno, "que ya nació débil", y donde entiende además que hay una "falta de credibilidad". Dorado acusó a la alcaldes de caracterizarse por la "inacción" al entender que "no ha hecho nada" durante estos dos años.