Del Castillo reprocha a la alcaldesa su poca implicación en el área social

El todavía concejal Rafael del Castillo arremetió ayer contra la rama del PSOE del equipo de gobierno y, en concreto, contra la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la hora de detallar algo más minuciosamente el por qué de su dimisión, que argumentó el pasado jueves [y recordó ayer] que se ha llevado a afecto por motivos "políticos y personales". En un escrito, el edil insistió en que él no ha sido "capaz de conseguir que se priorice" su área [Servicios Sociales] de la manera que entiende que "debe ser, una situación que habría sido diferente con otra correlación de fuerzas en la que el grupo municipal de IU estuviera más representado" y reprochó a la alcaldesa -Isabel Ambrosio- lo que considera su escasa implicación en políticas sociales. "Mi dimisión, como ya se dijo, es por motivos políticos de gran importancia que ya me afectan en lo personal de manera importante, por lo que también son motivos personales. Por ser un poco más gráfico, ya me sentía con las manos atadas e imposibilitado para continuar con la expectativas marcadas que no estaba dispuesto a reducir", relató. Según ya explicó la formación, el hasta el Pleno del próximo septiembre edil dimitido aseguró que la renuncia es una decisión que venía meditando "desde hace tiempo, ya que las demandas y las dificultades de un puesto con tanta responsabilidad han ido haciendo mella a nivel personal y político". Y han hecho mella, según defendió, por la imposibilidad de sacar adelante políticas que está convencido de que serían una realidad si IU tuviera más representación en el equipo de gobierno local.

Del Castillo puntualizó en el escrito que las motivaciones políticas que han provocado su dimisión se basan "en discrepancias políticas de gran calado, porque creo que ha faltado más voluntad y decisión política para dotar de los recursos y medios adecuados al área de servicios sociales para realizar su desempeño e implementar el plan de rescate a la ciudadanía. Yo no he sido capaz de conseguir que se priorice este área de la manera que yo entiendo que debe ser, una situación que habría sido diferente con otra correlación de fuerzas en la que el grupo municipal de IU estuviera más representado", apuntó.

El dimitido edil insistió en que desde hace mucho tiempo viene advirtiendo de los problemas de falta de personal en el área de Servicios Sociales, de las consecuencias "negativas" que esto tiene para el servicio que se presta a la ciudadanía y para la puesta en marcha del plan de rescate, "que a mi juicio habría requerido un mayor esfuerzo compartido y mayor implicación desde Alcaldía", puntualizó. "Sigo pensando que ha habido margen durante estos algo más de dos años para haber conseguido más avances a pesar de las dificultades legales que la perversa reforma local del PP nos impone, que son muchísimas, y se habrían evitado varias situaciones de dificultad por las que ha pasado el área", añadió.

Del Castillo también realizó autocrítica: "Yo tengo aquí también una responsabilidad por no haber sido capaz de conseguir convencer que se tomen estas decisiones políticas, la asumo. Estoy convencido de que mi marcha servirá para que se enfoquen mejor los problemas del área de Servicios Sociales, dará más herramientas a IU, que es mi organización política, para poder conseguir estos recursos e IU velará porque esto sea así convirtiendo mi marcha en una oportunidad, a pesar de la correlación de fuerzas que no es favorable, porque lleva en su ADN su vocación por la política social como ha demostrado en todos los sitios donde ha gobernado".

El dimitido concejal de la coalición finalizó su escrito insistiendo en que el mismo estaba redactado "de manera personal y no en representación de mi organización, por lo que lo que se dice aquí no le compromete, sólo me compromete a mí y a la responsabilidad que he venido ejerciendo. Necesitaba aclarar esto para cerrar este ciclo vital".

Asimismo, Del Castillo insistió en que está "disponible para seguir trabajando y seguir aportando tanto a la organización, como al equipo de concejales y en particular a Juan Hidalgo", que le releva en sus responsabilidades.