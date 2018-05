Cáritas toca techo con los recursos de los que dispone y reconoce que no puede atender a más personas

El secretario general de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz, ha reconocido que la organización eclesiástica "ha tocado techo" con los recursos de los que dispone y que no puede atender a más familias.

Ruiz ha hecho esta afirmación durante la presentación del balance anual de Cáritas, que a lo largo del año pasado atendió a más de 20.000 familias en la provincia. Se trata de una cuantía que se mantiene respecto a 2016 y, según el secretario general, "no es que no vengan más, es que sólo se puede atender a 20.000 porque los recursos no llegan".

Además, ha destacado que muchas de estas familias viven "una situación de exclusión social gravísima y no reciben ningún tipo de prestación social". Es más, ha continuado, "muchas de ellas sólo cuentan con los recursos de las organizaciones del tercer sector".

En 2017, según el citado balance, Cáritas invirtió 5,4 millones de euros. El 57% de sus ingresos son de carácter privado y donaciones, mientras que el 30% corresponden a la casilla de la X solidaria del IRPF. El resto de los ingresos, según Ruiz, llegan a través de las subvenciones de la Unión Europea y de las colaboraciones con la Administración autonómica.

El perfil mayoritario de las personas que recurren a la organización de la Iglesia en Córdoba es el de una mujer joven y parados de larga duración.

La presentación de este balance es uno de los actos organizados con motivo de la celebración de la Semana de la Caridad, que incluye para el próximo miércoles una oración en la parroquia de San Miguel y la tradicional cuestación de Cáritas, que tendrá lugar el jueves.

El domingo, por su parte, se celebrará la misa en la Catedral del Corpus Christi a partir de las 19:00, tras la que tendrá lugar la procesión con la Custodia de Arfe.