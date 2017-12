CTA impugna el presupuesto municipal por la subida en Personal

El sindicato CTA ha interpuesto un recurso de reposición contra la aprobación provisional del proyecto de presupuesto municipal para 2018, dado que su Capítulo I -Personal- sube "respecto al del ejercicio anterior un 0,13%", cuando "en el informe del jefe del Departamento de Personal para realizar el cálculo del Capítulo I se prevé una subida del 1% en todos los convenios".

Según CTA, "frente a los 890.000 euros de provisión que sería necesario consignar en el presupuesto para asumir esa subida, sólo se consignan 113.000 euros". Desde el sindicato se ha señalado que en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece que "podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto, entre otros motivos, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles". Entiende CTA que el Capítulo I "no cumple con este requisito, exigido por la legislación en vigor, al no responder a las obligaciones contractuales exigidas en el convenio único para los empleados municipales y no dotar suficientemente con las previsiones de gasto el Capítulo I".