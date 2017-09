La CEA advierte de que Cosmos abandonará la ciudad si no existe "seguridad jurídica"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, advirtió ayer de que si se sigue creando incertidumbre en cuanto a la seguridad jurídica de Cosmos, ésta optará por irse de la ciudad. González de Lara, que se mostró muy crítico con las últimas decisiones adoptadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), calificó la situación que está viviendo la cementera como "un paso atrás" y criticó la voluntad de "destruir empleo" y "de alguna manera, desubicar a una empresa" con una trayectoria como la de Cosmos.

Para el presidente de la patronal de los empresarios andaluces, lo ideal sería apostar "por el diálogo y la negociación" y se dirigió a aquellos que pretenden cambiar el PGOU para dejar fuera de ordenación a Cosmos -no habló de nadie en particular- para manifestarles que crear empleo "es muy difícil" y la cementera lo hace. "Es dar un paso atrás; hoy en día las ciudades son más competitivas en base a su capacidad de atracción de inversores. Aquí hay una ciudad que es Córdoba, modélica desde el punto de vista de atracción y de competitividad y lo que hace es invitar a una empresa a irse. No es una buena noticia", lamentó.

Con ello, González de Lara aseguró que está en continuo contacto con CECO y la Delegación de la Junta en Córdoba para conocer de primera mano todo lo que ocurre con la empresa.

Con ello, recordó que "Cosmos y cualquier empresa lo que quieren es seguridad jurídica y certidumbre". De no existir, apostilló González de Lara, "no es que la echen, es que se marchará y eso será malo para la ciudad, para los trabajadores y para la sociedad". El presidente de la CEA exigió además que "nos dejen trabajar" en ese marco de seguridad.