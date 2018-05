CCOO reclama la recuperación de Los Morales con una caravana de coches

Más de una treintena de coches participaron ayer en la caravana organizada por CCOO en defensa de la recuperación del hospital Los Morales, una protesta que partió desde la glorieta de Cruz Roja y concluyó en el centro sanitario. El secretario general del área de Sanidad de CCOO, José Damas, explicó que el motivo de la movilización fue para denunciar "la situación de abandono y dejadez de Los Morales". A su juicio, "sólo hay que pasarse por allí para ver la situación, desde el interior hasta el exterior, excepto el área de Salud Mental".

El dirigente sindical consideró que Los Morales puede acoger alguno de los servicios que en la actualidad presta el Hospital Universitario Reina Sofía y que están con lista de espera de hasta tres meses, como el área de Rehabilitación o trabajos que se llevan a cabo en la sanidad concertada, que "recibe diez millones de euros para intervenciones quirúrgicas menores y diálisis".

Damas también aludió a las declaraciones de la consejera de Salud, Marina Álvarez, del pasado lunes cuando aseguró que "es falso que tengamos abandonado el hospital" y recordó que de las seis plantas asistenciales del centro actualmente sólo se usa un ala de hospitalización para Salud Mental, y las dependencias de Salud Mental Infanto-Juvenil, los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria y la Unidad del Dolor. Se trata, continuó, de "dos plantas de un hospital que ha visto cómo se ha ido desmantelando en los últimos 15 años". "Aunque la dirección dice que está manteniendo el hospital y que está invirtiendo, nosotros creemos que no es cierto", afirmó Damas, quien insistió en que la recuperación de Los Morales podría ayudar a descongestionar los hospitales Reina Sofía y Provincial y reducir los costes con la concertada. "Al hospital se le puede dar un uso sanitario que no sólo generaría más sanidad pública, sino que también generaría empleo", anotó. El responsable del área de Sanidad de CCOO consideró también que dotar de mayor actividad del centro sanitario serviría para crear empleo público y añadió que en Los Morales trabajan ahora 70 personas, una cuantía que podría aumentar hasta los 700 profesionales si se le dotara de nuevos usos. Damas, además, anunció que no descartan organizar nuevas movilizaciones para recuperar y dar nuevos usos al centro sanitario.