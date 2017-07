CCOO denuncia la "precarización" de Aucorsa y la falta de autobuses

Ccoo mantiene sus quejas sobre el funcionamiento de la empresa municipal de autobuses Aucorsa. Ayer, el sindicato denunció la "precarización que está sufriendo la empresa y, por ende, el servicio público que se presta a la ciudadanía". Así, indicaron que "raro es el día que no hay conductores esperando autobús para poder trabajar por no haber disponibles", a lo que se une que los que sufren una avería en la calle no pueden ser sustituidos y "la orden que se da es de retirarlo de la línea y llevarlo a cocheras si la avería lo permite, quedando uno menos en la línea y teniéndose que reorganizar los tiempos y frecuencias, redundando todo ello en perjuicio de las personas que esperan en la paradas".

Añadieron que todas estas circunstancias se están dando cono mucha asiduidad desde antes del periodo estival. "Lo más llamativo de ahora es que el número de servicios en julio se reduce cuantitativamente, lo que quiere decir que en cocheras se encuentra gran parte de la flota y si no hay autobuses en condiciones se puede uno imaginar cuál es el diagnóstico de la situación", apuntan desde la Sección Sindical.

Para CCOO, la empresa no está tomando decisiones en la dirección correcta. En opinión del sindicato, la solución pasa por una renovación de los autobuses en peor estado, "que son muchos, y mientras llega ese momento, que deseamos sea una realidad en breve, lo que se debería hacer y de forma inminente es la contratación de mano de obra en talleres, es decir, mecánicos, hacen falta mecánicos". En este sentido, la Sección Sindical recordó que a primeros de año hubo unas oposiciones y se creó una bolsa en la que actualmente hay cuatro aspirantes que CCOO no entiende por qué no se les ha llamado ya. "Creemos que la estrategia de la dirección de la empresa es la austeridad llevada al máximo. Se quiere reducir el déficit por encima de todo y esto lleva a unos extremos que no deberían ser asumidos por el Consejo de Administración y el presidente, Andrés Pino, a su cabeza, porque no todo vale para cuadrar las cuentas. Tampoco en esta ocasión el fin justifica los medios", indica la representación de CCOO en la empresa.

Como el precio del billete no cubre el gasto que ocasiona la prestación del servicio, algo que es normal en todas las empresas de transporte público colectivo, "es fácil llegar a la conclusión de que cuantos menos autobuses haya en la calle más se ahorra la empresa. Por tanto, los coches inmovilizados por las averías son rentables", lamentó el sindicato, que insistió en que "el buen servicio que estamos obligados a dar y que la ciudadanía se merece no tiene nada que ver con lo que se está ofreciendo. La ciudadanía debe ser atendida con unos servicios públicos de calidad y Aucorsa adolece de ello", denunciaron.