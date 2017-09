CCOO denuncia que no hay intérpretes de lengua de signos para alumnos sordos

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO, Antonio Sánchez, denunció ayer que un año más se inicia el curso escolar "y volvemos a encontrarnos con alumnado sordo y sordo-ciego que comienza sin sus intérpretes de lengua de signos, un recurso vital para ellos y que iguala la situación comunicativa entre todos los agentes del centro". CCOO afirmó que tiene conocimiento de que al menos tres centros de la provincia no cuentan aún con intérprete de lengua de signos, una situación que, apuntó el sindicato, no es nueva. De hecho, la organización sindical recordó que hace justo un año ya denunció las mismas circunstancias que se producen ahora. "Nada ha cambiado. Una vez más, la administración educativa deja patente su mala gestión y el fracaso del actual sistema de contratación de los intérpretes de lengua de signos en los centros educativos públicos", señaló Sánchez.

El responsable del área de Enseñanza de CCOO afirmó también que "el mantenimiento de dicho sistema de contratación, que pone en manos de empresas privadas la gestión de este personal, en lugar de ser asumida por la administración, sigue provocando curso tras curso que se complique y dilate un proceso que necesariamente ha de ser más ágil". "No debemos consentir que se sigan vulnerando los derechos del alumnado con estas necesidades, tanto del que aún no cuenta con un intérprete como del que tiene asignado al centro un intérprete que no se incorpora al mismo el día 1 de septiembre como el resto del personal del centro educativo, careciendo por tanto de la imprescindible coordinación con el profesorado, conocimiento de horarios o material que garantice desde el inicio de las clases una adecuada comunicación entre alumnado y profesorado", criticó Sánchez.

Además del perjuicio que supone esta situación para el alumnado con discapacidad auditiva, CCOO remarcó que el sistema de contratación externa hace que el colectivo de intérpretes de lengua de signos siga sufriendo una oferta incompleta que tiene como consecuencia "una asignación de centros injusta, llena de incertidumbres y que no contempla los méritos y experiencia de estas trabajadores". "Las empresas gestionan de manera deficiente, la administración calla y mira hacia otro lado y entre tanto se sigue menospreciando a estos profesionales y al alumnado con discapacidad auditiva", insistió Sánchez para quien "un año más, la igualdad y la inclusión brillan por su ausencia".