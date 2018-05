CCOO asegura que la alcaldesa llega "tarde" en la crisis de los bomberos

A pesar de que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, dio el jueves por zanjada la polémica por la falta de personal parece que no es así. Al menos los sindicatos no están contentos con la solución que se ha dado el conflicto y que pasa por contratar a cuatro bomberos en comisión de servicio y agilizar la convocatoria de oposiciones con 21 plazas que tiene pendiente el gobierno municipal. La secretaria general de CCOO, Marina Borrego, aseguró ayer que la solución "llega tarde" y además la contratación propuesta "es insuficiente" para las necesidades que tiene el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Por tanto, aunque en lo político se quiera dar sensación de unidad y de que no ha pasado nada -tras el amago de dimisión del teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente-, en lo laboral las aguas siguen revueltas y no se han calmado por ahora.

El sindicato lamentó que la alcaldesa "haya tenido que esperar a que se produzca un siniestro importante -el de la caseta Fosforito- y a que la ciudad quedara desprotegida para tomar cartas en el asunto". Sin embargo, alertaron desde CCOO, "la situación de falta de personal del SEIS no es nueva y hace mucho tiempo que el sindicato la viene denunciando.

CCOO hizo hincapié en que la contratación anunciada "no solventa los problemas de personal" y por ello esperó que el anuncio de la convocatoria de un proceso selectivo "sea una realidad y no palabras que se las lleva el viento". En su opinión, "no es de recibo que una ciudad con más de 300.000 habitantes, más las miles de personas que la visitan con motivo de la Feria, esté cubierta por sólo 15 bomberos", durante el servicio. La secretaria general de CCOO también se refirió a otro asunto que preocupa a la plantilla y es la reclasificación de la categoría de los bomberos a una más elevada, "porque es un cuerpo que debería estar más reconocido". Borrego insistió en que "se debería haber hecho hace ya tiempo" la convocatoria para cubrir las plazas en el SEIS, algo que no ha ocurrido.

Los bomberos han incrementado sus protestas en las últimas semanas debido a la falta personal y aprovechando que la presión que antes ejerció la Policía Local acabó con mejoras sustanciales de sus condiciones. Los agentes se plantaron a hacer productividad -horas extra- por los impagos y por las condiciones laborales y lo hicieron en pleno Mayo Festivo para presionar al cogobierno. Finalmente se llegó a un acuerdo a las puertas de la Feria, algo que sentó bastante mal a los bomberos, que llevan también tiempo reclamando más personas. Según el relato de los sindicatos del SEIS, que además se confirma desde Seguridad, de los 182 efectivos que había en 2011 se ha llegado ahora a 140 personas en la actualidad, una cifra a la que habría que restar el personal que se jubila a final de este año. La falta de personal afecta ya todos los niveles, pues sólo hay un jefe de bomberos. No obstante, los conductores y los mandos son los colectivos más afectados.

Los últimos episodios han puesto de manifiesto el problema de personal en el Ayuntamiento y que ya se ha confirmado de manera oficial por parte del equipo de gobierno. Así, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas (IU) -socia de gobierno de PSOE- insistió el jueves en que lo ocurrido entre los bomberos y el edil de Seguridad Ciudadana "no es más que la punta del iceberg; hay que darle un giro de 180 grados a la política de personal". La alcaldesa confirmó después que "hay que dar un giro a las políticas de personal, fundamentalmente porque el área de Recursos Humanos vive en el día a día una presión de todas las áreas, ante una situación genérica de falta de personal", puntualizó.