CCOO y UGT anuncian protestas si la patronal no aumenta los salarios

Los sindicatos CCOO y UGT no descartan, incluso, convocar una huelga laboral si la patronal "no cambia de actitud" y no incluye los aumentos de sueldos correspondientes en el sector empresarial en Córdoba. Ésta fue una de las advertencias que ayer expusieron los responsables de ambas organizaciones sindicales, tras concentrarse delante las puertas de la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para denunciar la paralización de las mesas de negociación laboral; la protesta contó con la asistencia de más de un centenar de personas, en su mayoría, delegados sindicales.

La de ayer, según expuso el secretario general de CCOO, Rafael Rodríguez, fue una de las movilizaciones convocadas en todo el país "en defensa de la negociación colectiva y establecer los marcos en todos los sectores productivos". Rodríguez aseguró que "estamos teniendo verdaderas dificultades para poder llegar a acuerdos en los convenios colectivos en un momento en el que la economía está creciendo" y lamentó que esta mejoría "no se está viendo reflejada en los incrementos salariales que deben establecerse en los convenios colectivos sectoriales". Así, incidió en la necesidad de que la patronal impulse "la negociación colectiva sectorial y se vaya olvidando de los convenios ad hoc, de empresa, porque estos ni benefician a las empresas, ni a los trabajadores". A su juicio, este tipo de acuerdos "lo único que consiguen es precarizar las condiciones laborales y hacer dumping empresarial -una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción para eliminar a las empresas competidoras- con aquellas compañías que no se descuelgan de los convenios colectivos sectoriales" y aplican los primeros citados. Rodríguez también reivindicó que los convenios contemplen una subida salarial similar al crecimiento de la economía y recordó que los sindicatos lo sitúan entre el 1,8% y el 3%, mientras que la patronal defiende un 1,5%.

Las organizaciones reclaman un aumento de las nóminas de entre el 1,8 y el 3%

Para el secretario general de UGT, Vicente Palomares, el problema a la hora de renovar los convenios llega como consecuencia del "desequilibrio" que provocó "la reforma laboral entre las empresas y los trabajadores. "Se están prorrogando multitud de convenios que están llevando al empobrecimiento de los salarios, con una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, mientras el Índice de Precios al Consumo sube", anotó. La reforma laboral, insistió, "fue nefasta en el reparto de beneficios".

Ambos sindicatos anunciaron que continuarán con las movilizaciones para que el crecimiento económico "tenga un reparto más equitativo" entre los trabajadores.