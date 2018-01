Bendición perruna de San Antón

San Antón cedió todo lo que tenía a los pobres. Después, se retiró a un lugar recóndito y vivió entre animales. Por ello, este santo se considera el patrón de estos seres vivos y también por esta misma causa cada año, cuando se acerca su efeméride, los animales de compañía reciben su bendición a través de agua y romero.

Esta celebración llegó ayer a Córdoba, unas jornadas más tarde de la del día de San Antón, concretamente al Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO). Aquí, decenas de mascotas, en su mayoría perros, esperaban por la mañana su particular bendición, todo en una pequeña fiesta donde asociaciones animalistas también montaron sus puestos para recaudar algo de dinero.

Poncho, Joker, Lula, Coplero… allí estaban todos, bastante formales, en su fila de bautizo. Ana, dueña de una bodeguera andaluza llamada Dama, acudió hasta el Rectorado por tercer año consecutivo. "Cuando la traje por primera vez sólo tenía cinco meses y ya traerla se ha convertido en una tradición", comentaba la dueña mientras Dama intentaba captar su atención.

Por allí también correteaba Pequeño Ayudante de Santa Claus, un perro sin raza cuyo dueño, Samuel, es fan de la serie Los Simpson. El can acudía por primera vez a esta cita en la que el sacerdote encargado de bendecir a los animales leyó el pasaje de la creación del Génesis. El cura también lanzó un mensaje: "Hay que decir no al maltrato animal y no al abandono", una anotación que los presentes recogieron con muchas afirmaciones de cabeza, incluidos los perros.

En años pasados la variedad de mascotas que acudieron a recibir la bendición de San Antón fue más grande, incluidos canarios o reptiles, aunque se ve que los perros ganan la partida porque ayer protagonizaron el encuentro. Se coló, eso sí, algún que otro conejo que llamó la atención por ser la mascota más original en el encuentro.

La Facultad de Veterinaria de la UCO volvió a colaborar en esta celebración y el rector de la institución académica, José Carlos Gómez Villamandos, tampoco se quiso perder la cita. Este acto, medio religioso medio festivo, se convirtió en un encuentro de cánidos que hicieron en su mayoría buenas migas, a excepción de algunos pocos que no tenían el día para bromas.