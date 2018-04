Bellido exige "participación real" para Ciudad Jardín

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, aseguró ayer que espera que el gobierno local "rectifique y haga participación ciudadana real" respecto al proyecto de peatonalización de la calle Antonio Maura y las actuaciones en Ciudad Jardín, pues vaticinó que "van a originar movilizaciones y conflicto".

Tras reunirse con la plataforma en contra de la peatonalización en Ciudad Jardín, que ya lleva más de 3.200 firmas, entre ellas las del 80% de los comerciantes de las calles afectadas, el edil consideró que la actuación prevista por el Ayuntamiento "va a ser mala para el barrio". A su juicio, "necesita más proyectos", como el del aparcamiento junto a la plaza de toros, "que lleva parado años", o la instalación de ascensores en edificios con "vecinos que no pueden salir de sus casas". El también candidato a la Alcaldía aseguró que "no se van a ganar plazas por poner en batería" los aparcamientos en la avenida Gran Vía Parque, en referencia a la medida adopta por el Ayuntamiento de dejar en un solo carril esta calle desde Vista Alegre a Medina Azahara, con lo que se han ganado 45 puestos de aparcamiento. Por ello, Bellido consideró que se "se debe ser claro y explicar a los vecinos el saldo total de plazas que se van a perder" en el resto del barrio. El edil del PP también reclamó al gobierno local que "no se ponga zona azul y no se haga negocio para otras empresas", al tiempo que lamentó el retraso en la obra de la calle Previsión, que está "absolutamente parada" desde hace tres semanas.

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento, por otra parte, también hizo referencia al Metrotrén, después de que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, haya urgido al Gobierno central a fijar la fecha de la entrada en funcionamiento de este servicio. Así, Bellido recordó a la primera edil que la puesta en marcha del servicio del Metrotrén depende del acuerdo que han de suscribir los ministerios de Hacienda, Fomento y Rente e incidió en que las tres administraciones son las únicas que tienen que firmar el contrato. En esta línea, anotó que el Ayuntamiento "no tiene nada que ver en su puesta en marcha porque no va a firmar ningún contrato". Bellido recordó también que, tras mantener un encuentro informal con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la pasada convención del PP en Sevilla, éste le comentó que "el contrato a firmar del Metrotrén estará en un mes". El citado acuerdo, recordó, supone que el Gobierno central se hará cargo del déficit de explotación del servicio.